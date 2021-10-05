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В сети показали печальное фото с оккупированного Донбасса: "будущее выглядит не очень"

Автор: Styler

В оккупированной Макеевке в Донецкой области все приходит в упадок. В сети появилась фотография пропаганды и реальности, которые очень сильно разнятся.

Новый снимок опубликовал журналист и блогер Денис Казанский в Twitter.

На фото видно маршрутку, которая находится в ужасном состоянии. Она уже начала гнить и у нее облупившаяся краска. При этом она едет под мостом, на котором висит плакат "Макеевка - город будущего".

Оккупированная Макеевка (фото: twitter.com/den_kazansky)

"Будущее Макеевки выглядит не очень", - подписал фото Казанский.

Пользователи сети также оставили свои комментарии.

  • Всегда орал с этого плаката, особенно сидя в "Богдане", пропахшем бензином и перегаром;
  • Это альтернативная реальность;
  • Назад в будущее;
  • Везде, где влез Воровской Паханат будущее не очень: Абхазия, Сев. Осетия, Армения, Приднестровье, Луг**дония, Беларусь. Нищета, бесправие и тихий ужас.

Напомним, в Узбекистане местных жителей призывают отказаться от использования русского языка. Людей просят говорить на узбекском. У россиян от этого "волосы дыбом". Первыми, кто призывает это делать, стали власти узбекского города Чирчика, который находится в Ташкентской области.

Стоит отметить, что в этом городе проживает около 150 тысяч человек.

Мы также писали о том, что в Донецке, который сейчас находится под контролем боевиков "ДНР", появились свежие фото "Донбасс-Арены", куда боятся заходить люди.

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Донецкая областьДонбасс