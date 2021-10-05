В сети показали печальное фото с оккупированного Донбасса: "будущее выглядит не очень"

В оккупированной Макеевке в Донецкой области все приходит в упадок. В сети появилась фотография пропаганды и реальности, которые очень сильно разнятся.

На фото видно маршрутку, которая находится в ужасном состоянии. Она уже начала гнить и у нее облупившаяся краска. При этом она едет под мостом, на котором висит плакат "Макеевка - город будущего".

Напомним, в Узбекистане местных жителей призывают отказаться от использования русского языка. Людей просят говорить на узбекском. У россиян от этого "волосы дыбом". Первыми, кто призывает это делать, стали власти узбекского города Чирчика, который находится в Ташкентской области.

Стоит отметить, что в этом городе проживает около 150 тысяч человек.

Мы также писали о том, что в Донецке, который сейчас находится под контролем боевиков "ДНР", появились свежие фото "Донбасс-Арены", куда боятся заходить люди.