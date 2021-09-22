Появились свежие фото "Донбасс-Арены", куда боятся заходить люди: печальные кадры
В Донецке, который сейчас находится под контролем боевиков "ДНР", показали печальные фото стадиона и спортивного комплекса "Донбасс Арена". В частности, сейчас все в ужасном состоянии и зарастает сорняками.
Как сейчас выглядит комплекс - смотрите в материале Styler ниже.
В каком состоянии стадион
На фото видно, что возле стадиона находится парковая часть, которая в буквальном смысле утопает в сорняках и траве. На тротуарных дорожках через плиты прорастают кусты. Также кое-где видны засохшие мертвые деревья.
Как известно, стадион построили в 2009 году и тогда он считался одним из самых красивых в мире, который по стандартам УЕФА и ФИФА соответствовал классу "элит". Строительство стадиона и парка вокруг него обошлось примерно в 400 миллионов долларов. Арена могла вместить более 52 тысяч болельщиков.
Свой последний матч на "Донбасс Арене" "Шахтер" провел 2 мая 2014 года, обыграв "Ильичевец" со счетом 3:1. С тех пор матчи на стадионе не проводятся.
Кроме того, летом и осенью 2014 года "Донбасс Арена" несколько раз попадала под обстрел и были повреждены фасад арены, ее коммуникации и оборудование.
"Донецк. Наши дни. Заброшенная территория "Донбасс Арены" зарастает сорняками и приходит в упадок. Спасибо, Россия!"- подписал снимки журналист Денис Казанский.
"Донбасс Арена" в наше время (фото: twitter.com/den_kazansky)
"Донбасс Арена" в наше время (фото: twitter.com/MaksNike11/status)
Кроме того, журналист опубликовал для сравнения этот же комплекс, который был ранее домашним стадионом ФК "Шахтер".
"Для сравнения. Так все выглядело до прихода "русского мира" за "плохой Украины"", - написал он.
"Донбасс Арена" до захвата Донецка "ДНРовцами" (фото: twitter.com/den_kazansky)
Пользователи публикуют в сети снимки скульптур, которые находятся вокруг стадиона. Сейчас они разбиты и покрылись трещинами.
Разбитые скульптуры вокруг стадиона "Донбасс Арена" (twitter.com/666_mancer)
Почему все боятся заходить в кабинет Ахметова
Через 7 лет в неподконтрольном Донецке на "Донбасс Арене" представители местной "власти" и члены незаконных вооруженных формирований боятся заходить в кабинет владельца - украинского бизнесмена Рината Ахметова.
В соцсетях пишут, что у работников стадиона считается плохим знаком заходить в кабинет бизнесмена.
"Более того, его личный лифт, который поднимал Рината из личного гаража сразу в кабинет, никто с тех пор его не включал", - рассказал один из менеджеров стадиона.
Также существует плохая примета, что тот кто в кабинет заходит, то уже никогда в Донецк не возвращается.
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