У мережі показали сумне фото з окупованого Донбасу: "майбутнє виглядає не дуже"

В окупованій Макіївці на Донеччині все занепадає. У мережі з'явилася фотографія пропаганди і реальності, які дуже сильно різняться.

На фото видно маршрутку, яка знаходиться в жахливому стані. Вона вже почала гнити і у неї облупилася фарба. При цьому вона їде під мостом, на якому висить плакат "Макіївка - місто майбутнього".

Нагадаємо, в Узбекистані місцевих жителів закликають відмовитися від використання російської мови. Людей просять говорити узбецькою. У росіян від цього "волосся дибки". Першими, хто закликає це робити, стала влада узбецького міста Чирчика, яке знаходиться в Ташкентській області.

Варто зазначити, що в цьому місті проживає близько 150 тисяч осіб.

Ми також писали про те, що в Донецьку, який зараз знаходиться під контролем бойовиків "ДНР", з'явилися свіжі фото "Донбас-Арени", куди бояться заходити люди.