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У мережі показали сумне фото з окупованого Донбасу: "майбутнє виглядає не дуже"

Автор: Styler

В окупованій Макіївці на Донеччині все занепадає. У мережі з'явилася фотографія пропаганди і реальності, які дуже сильно різняться.

Новий знімок опублікував журналіст і блогер Денис Казанський в Twitter.

На фото видно маршрутку, яка знаходиться в жахливому стані. Вона вже почала гнити і у неї облупилася фарба. При цьому вона їде під мостом, на якому висить плакат "Макіївка - місто майбутнього".

Окупована Макіївка (фото: twitter.com/den_kazansky)

"Майбутнє Макіївки виглядає не дуже", - підписав фото Казанський.

Користувачі мережі також залишили свої коментарі.

  • Завжди кричав з цього плаката, особливо сидячи в "Богдані", пропахлому бензином і перегаром;
  • Це альтернативна реальність;
  • Назад у майбутнє;
  • Скрізь, де вліз злодійський Паханат майбутнє не дуже: Абхазія, Пів. Осетія, Вірменія, Придністров'я, Луг**донія, Білорусь. Злидні, безправ'я і тихий жах.

Нагадаємо, в Узбекистані місцевих жителів закликають відмовитися від використання російської мови. Людей просять говорити узбецькою. У росіян від цього "волосся дибки". Першими, хто закликає це робити, стала влада узбецького міста Чирчика, яке знаходиться в Ташкентській області.

Варто зазначити, що в цьому місті проживає близько 150 тисяч осіб.

Ми також писали про те, що в Донецьку, який зараз знаходиться під контролем бойовиків "ДНР", з'явилися свіжі фото "Донбас-Арени", куди бояться заходити люди.

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