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В сети показали, во что пассажиры превращают новенькую электричку от Укрзализныци (фото)

Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця недавно запустила обновленный электропоезд по маршруту Львов-Сянки. Но пассажиры продолжают "ушатывать" даже новенькие составы и ведут себя, как дикари.

Об этом сообщил на Facebook блогер Олег Васильев.

Он напомнил, что в данной электричке в главных вагонах есть места для инклюзивных групп населения, туалеты, крепления для велосипедов.

"Правда, главные вагоны закрыты. При необходимости нужно обращаться к разъездным кассирам", - отметил Васильев.

В обновленном электропоезде входная дверь вагонов оборудована дополнительным освещением, работает автоинформатор с объявлением остановок, электронное табло. Но не все пассажиры относятся бережно к транспорту.

"К сожалению, пассажиры не меняют своих плохих привычек и ложатся на сиденье в обуви. Если такое отношение к подвижному составу будет и дальше, то неизвестно, сколько этот поезд сохранится в качественном состоянии", - рассказал блогер.

Васильев напомнил, что ранее в "Укрзализныце" сообщили, что на капремонт этого поезда потратили 72 миллиона гривен.

Пассажиры портят обувью вагоны нового поезда УЗ (фото: Олег Васильев)

В комментариях украинцы отметили, что таких пассажиров нужно выгонять из поезда без лишних разговоров. А некоторые уверены, что люди устают от долгого сидения на местах, так как поезд едет 5 часов.

  • Треба місяць два в потяг наряд поліції ...з дубинками. І коли десь хтось гадить - *здити без слідства.
  • Не пасажири, а бидло звичайне.
  • Бухущі ж вхлам катаються і всі їм за вмовченням винні по життю. Такі нічого не цінять.
  • Вообще трудно понять, зачем для перевозок населения такого качества тратить такие огромные деньги и ресурс, когда люди никогда это не оценят и уже через месяц эксплуатации побьют/разрисуют и так далее? Если хотят жить в помойке, то пусть получают.
  • Я советую УЗ именно в данной электричке создать группу дежурных, которые бы в мягкой форме доходчиво просили пассажиров соблюдать правила поведения в пригородных поездах.

Как мы писали ранее, Укрзализныця в одном из поездов заменила новые санузлы на старые.

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Укрзализныця