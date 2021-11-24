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У мережі показали, на що пасажири перетворюють новеньку електричку від Укрзалізниці (фото)

Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця нещодавно запустила оновлений електропоїзд за маршрутом Львів-Сянки. Але пасажири продовжують "ушатувати" навіть новенькі склади і поводяться, як дикуни.

Про це повідомив на Facebook блогер Олег Васильєв.

Він нагадав, що в даній електричці в головних вагонах є місця для інклюзивних груп населення, туалети, кріплення для велосипедів.

"Правда, головні вагони закриті. При необхідності потрібно звертатися до роз'їзних касирів", - зазначив Васильєв.

В оновленому електропоїзді вхідні двері вагонів обладнані додатковим освітленням, Працює автоінформатор з оголошенням зупинок, електронне табло. Але не всі пасажири ставляться дбайливо до транспорту.

"На жаль, пасажири не змінюють своїх поганих звичок і лягають на сидіння у взутті. Якщо таке ставлення до рухомого складу буде і далі, то невідомо, скільки цей поїзд збережеться в якісному стані", - розповів блогер.

Васильєв нагадав, що раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що на капремонт цього поїзда витратили 72 мільйони гривень.

Пасажири псують взуттям вагони нового поїзда УЗ (фото: Олег Васильєв)

У коментарях українці зазначили, що таких пасажирів потрібно виганяти з поїзда без зайвих розмов. А деякі впевнені, що люди втомлюються від довгого сидіння на місцях, бо поїзд їде 5 годин.

  • Треба місяць два в потяг наряд поліції ...з кийками. І коли десь хтось гадить- пи*здити без слідства.
  • Не пасажири, а бидло звичайне.
  • Бухущі ж вхлам катаються і всі їм за вмовченням винні по життю. Такі нічого не цінять.
  • Взагалі важко зрозуміти, навіщо для перевезень населення такої якості витрачати такі величезні гроші й ресурс, коли люди ніколи це не оцінять і вже через місяць експлуатації поб'ють / розмалюють і так далі? Якщо хочуть жити в смітнику, то нехай отримують.
  • Я раджу УЗ саме в даній електричці створити групу чергових, які б в м'якій формі дохідливо просили пасажирів дотримуватися правил поведінки в приміських поїздах.

Як ми писали раніше, Укрзалізниця в одному з поїздів замінила нові санвузли на старі.

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Укрзалізниця