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У мережі показали, на що пасажири перетворюють новеньку електричку від Укрзалізниці (фото)

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Середа 24 листопада 2021 10:55
У мережі показали, на що пасажири перетворюють новеньку електричку від Укрзалізниці (фото) Пасажири Укрзалізниці поводяться негідно в поїздах (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця нещодавно запустила оновлений електропоїзд за маршрутом Львів-Сянки. Але пасажири продовжують "ушатувати" навіть новенькі склади і поводяться, як дикуни.

Про це повідомив на Facebook блогер Олег Васильєв.

Він нагадав, що в даній електричці в головних вагонах є місця для інклюзивних груп населення, туалети, кріплення для велосипедів.

"Правда, головні вагони закриті. При необхідності потрібно звертатися до роз'їзних касирів", - зазначив Васильєв.

В оновленому електропоїзді вхідні двері вагонів обладнані додатковим освітленням, Працює автоінформатор з оголошенням зупинок, електронне табло. Але не всі пасажири ставляться дбайливо до транспорту.

"На жаль, пасажири не змінюють своїх поганих звичок і лягають на сидіння у взутті. Якщо таке ставлення до рухомого складу буде і далі, то невідомо, скільки цей поїзд збережеться в якісному стані", - розповів блогер.

Васильєв нагадав, що раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що на капремонт цього поїзда витратили 72 мільйони гривень.

У мережі показали, на що пасажири перетворюють новеньку електричку від Укрзалізниці (фото)У мережі показали, на що пасажири перетворюють новеньку електричку від Укрзалізниці (фото)У мережі показали, на що пасажири перетворюють новеньку електричку від Укрзалізниці (фото)У мережі показали, на що пасажири перетворюють новеньку електричку від Укрзалізниці (фото)Пасажири псують взуттям вагони нового поїзда УЗ (фото: Олег Васильєв)

У коментарях українці зазначили, що таких пасажирів потрібно виганяти з поїзда без зайвих розмов. А деякі впевнені, що люди втомлюються від довгого сидіння на місцях, бо поїзд їде 5 годин.

  • Треба місяць два в потяг наряд поліції ...з кийками. І коли десь хтось гадить- пи*здити без слідства.
  • Не пасажири, а бидло звичайне.
  • Бухущі ж вхлам катаються і всі їм за вмовченням винні по життю. Такі нічого не цінять.
  • Взагалі важко зрозуміти, навіщо для перевезень населення такої якості витрачати такі величезні гроші й ресурс, коли люди ніколи це не оцінять і вже через місяць експлуатації поб'ють / розмалюють і так далі? Якщо хочуть жити в смітнику, то нехай отримують.
  • Я раджу УЗ саме в даній електричці створити групу чергових, які б в м'якій формі дохідливо просили пасажирів дотримуватися правил поведінки в приміських поїздах.

Як ми писали раніше, Укрзалізниця в одному з поїздів замінила нові санвузли на старі.

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Укрзалізниця
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