У мережі показали, на що пасажири перетворюють новеньку електричку від Укрзалізниці (фото)

Укрзалізниця нещодавно запустила оновлений електропоїзд за маршрутом Львів-Сянки. Але пасажири продовжують "ушатувати" навіть новенькі склади і поводяться, як дикуни.

Про це повідомив на Facebook блогер Олег Васильєв.

Він нагадав, що в даній електричці в головних вагонах є місця для інклюзивних груп населення, туалети, кріплення для велосипедів.

"Правда, головні вагони закриті. При необхідності потрібно звертатися до роз'їзних касирів", - зазначив Васильєв.

В оновленому електропоїзді вхідні двері вагонів обладнані додатковим освітленням, Працює автоінформатор з оголошенням зупинок, електронне табло. Але не всі пасажири ставляться дбайливо до транспорту.

"На жаль, пасажири не змінюють своїх поганих звичок і лягають на сидіння у взутті. Якщо таке ставлення до рухомого складу буде і далі, то невідомо, скільки цей поїзд збережеться в якісному стані", - розповів блогер.

Васильєв нагадав, що раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що на капремонт цього поїзда витратили 72 мільйони гривень.

Пасажири псують взуттям вагони нового поїзда УЗ (фото: Олег Васильєв)

У коментарях українці зазначили, що таких пасажирів потрібно виганяти з поїзда без зайвих розмов. А деякі впевнені, що люди втомлюються від довгого сидіння на місцях, бо поїзд їде 5 годин.