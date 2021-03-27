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В сети показали, во что оккупанты превратили штаб обороны Севастополя: никакого стыда (фото)

Новина українською → Крым, Суббота 27 марта 2021 15:10
В сети показали, во что оккупанты превратили штаб обороны Севастополя: никакого стыда (фото) В Крыму оккупанты превратили штаб обороны Севастополя в секс-шоп (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Севастополе на месте штаба обороны города, который находился там во время Великой Отечественной войны, сейчас горожане могут увидеть магазин интимных товаров, а также алкогольной продукции. На ситуацию жалуются горожане, которые запечатлели на фото новую "точку" торговой сети.

Фотографией и подробностями поделился блогер RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

Очевидцы передают, что в историческом здании открыли несколько магазинов, из-за чего горожане не довольны.

"Севастополь пылает гневом! "Благодарные потомки, открыли секс-шоп и алкомаркет в здании, где во время Великой Отечественной войны находился штаб обороны Севастополя". Предлагаю оставить в этом городе только магазины георгиевских ленточек!" – говорится в сообщении.

В сети показали, во что оккупанты превратили штаб обороны Севастополя: никакого стыда (фото)

В сети показали, во что оккупанты превратили штаб обороны Севастополя: никакого стыда (фото)

В Крыму оккупанты превратили штаб обороны в секс-шоп (фото: twitter.com/KrimRt)

В комментариях пользователи выразили свое негодование размещение торговых точек таких пикантных товаров в историческом здании.

Напомним, оккупанты хотят "улучшить" древнейшее сокровище Херсонеса.

Активисты запустили флаг Украины с посланиями для крымчан.

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