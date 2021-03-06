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Оккупанты хотят "улучшить" древнейшее сокровище Херсонеса: сеть в ярости

Новина українською → Суббота 06 марта 2021 18:17
Оккупанты хотят "улучшить" древнейшее сокровище Херсонеса: сеть в ярости В Крыму оккупанты уничтожают достояние Херсонеса (фото: Андрей Соболев, коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Древний Туманный колокол Херсонеса в скором времени осовременят. Решение об "облагораживании" территории приняли в Москве и даже разработали проект. Однако далеко не все считают идею оккупантов хорошей, так как любое вмешательство в конструкцию памятника архитектуры снимает с объекта этот статус.

Об этом рассказывается в сообществе "Что в Севастополе происходит" в Facebook.

Согласно пояснительной записке, сам колокол демонтируют, почистят и подвесят на новую балку, покрашенную "атмосферной краской" в два слоя и декорированную корабельными заклепками. Колокол оборудуют автоматизированным механизмом приведения в движение языка. Верх колонн, поддерживающих Туманный колокол, разберут и будут собирать заново.

Оккупанты хотят &quot;улучшить&quot; древнейшее сокровище Херсонеса: сеть в ярости

Оккупанты хотят &quot;улучшить&quot; древнейшее сокровище Херсонеса: сеть в ярости

Оккупанты хотят &quot;улучшить&quot; древнейшее сокровище Херсонеса: сеть в ярости

В Крыму оккупанты "реконструируют" достояние Херсонеса (фото: facebook.com/groups/Meridian.Sevastopol)

Пользователи социальных сетей резко высказались касаемо решения оккупантов.

  • Не зря там снимали "Буратино", "Поле чудес", "Страна дураков".
  • Нужно на хорошей аппаратуре срочно все заснять! Чтобы можно было хоть вспомнить как было! А то стадо бабуинов всё равно скоро всё затопчет и перестроит...
  • Тот случай, когда севастопольцам в душу не только наплевали, но и наср*ли. И извиняться за свой французский не буду.
  • А может, заодно уже и колокольню для него построить, с которой он когда-то упал?
  • Надеюсь, что это такой неудачный юмор.

Оккупанты хотят &quot;улучшить&quot; древнейшее сокровище Херсонеса: сеть в ярости

Оккупанты хотят &quot;улучшить&quot; древнейшее сокровище Херсонеса: сеть в ярости

Оккупанты хотят &quot;улучшить&quot; древнейшее сокровище Херсонеса: сеть в ярости

Решение оккупантов раскритиковали в сети (скриншоты: facebook.com/groups/Meridian.Sevastopol)

Напомним, что ранее мы рассказывали о еще одной угрозе для Крымского моста.

До этого мы сообщали, что оккупанты в Крыму решили уничтожить одно из исторических мест Ялты.

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