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У мережі показали, на що окупанти перетворили штаб оборони Севастополя: ніякого сорому (фото)

Новость на русском → Крим, Субота 27 березня 2021 15:10
У мережі показали, на що окупанти перетворили штаб оборони Севастополя: ніякого сорому (фото) У Криму окупанти перетворили штаб оборони Севастополя в секс-шоп (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Севастополі на місці штабу оборони міста, який знаходився там під час Великої Вітчизняної війни, зараз городяни можуть побачити магазин інтимних товарів, а також алкогольної продукції. На ситуацію скаржаться городяни, які відобразили на фото нову "точку" торгової мережі.

Фотографією і подробицями поділився блогер RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

Очевидці передають, що в історичній будівлі відкрили кілька магазинів, через що городяни не задоволені.

"Севастополь палає гнівом! "Вдячні нащадки, відкрили секс-шоп і алкомаркет в будівлі, де під час Великої Вітчизняної війни знаходився штаб оборони Севастополя". Пропоную залишити в цьому місті тільки магазини георгіївських стрічок!" – йдеться в повідомленні.

У мережі показали, на що окупанти перетворили штаб оборони Севастополя: ніякого сорому (фото)

У мережі показали, на що окупанти перетворили штаб оборони Севастополя: ніякого сорому (фото)

В Криму окупанти перетворили штаб оборони в секс-шоп (фото: twitter.com/KrimRt)

У коментарях користувачі висловили своє обурення розміщенням торгових точок таких пікантних товарів в історичній будівлі.

Нагадаємо, окупанти хочуть "поліпшити" найдавніший скарб Херсонеса.

Активісти запустили прапор України з посланнями для кримчан.

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