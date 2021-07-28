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В сети показали, как круглосуточно ремонтируют трассу "Киев-Борисполь"

Автор: Наталия Гурковская

17 км трассы М-03 Киев - Харьков - Должанский, которые составляют маршрут в международный аэропорт "Борисполь", ремонтируют без остановок и выходных в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Юрия Голика в Facebook.

Подрядчики выполняют фрезерование изношенного покрытия и устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона по левому проезду. На правом проезде асфальтобетонное покрытие уже устроено, теперь там наносят разметку.

Проектом также предусмотрена установка систем весового контроля Weight-in-Motion с обоих направлений трассы и установка интеллектуальной автоматизированной системы управления дорожным движением, ремонт подземных пешеходных переходов и переустройство системы освещения.

Завершить все работы на дороге планируется к 20 августа.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, движение обновленным правым проездом трассы "Киев-Борисполь" уже открыто. В Украине это дорога с одним из самых интенсивных трафиков - 85 тысяч автомобилей в сутки. Комплексно она не обновлялась уже 17 лет.

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Большая стройка