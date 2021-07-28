В сети показали, как круглосуточно ремонтируют трассу "Киев-Борисполь"

17 км трассы М-03 Киев - Харьков - Должанский, которые составляют маршрут в международный аэропорт "Борисполь", ремонтируют без остановок и выходных в рамках программы Президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Юрия Голика в Facebook .

Подрядчики выполняют фрезерование изношенного покрытия и устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона по левому проезду. На правом проезде асфальтобетонное покрытие уже устроено, теперь там наносят разметку.

Проектом также предусмотрена установка систем весового контроля Weight-in-Motion с обоих направлений трассы и установка интеллектуальной автоматизированной системы управления дорожным движением, ремонт подземных пешеходных переходов и переустройство системы освещения.

Завершить все работы на дороге планируется к 20 августа.