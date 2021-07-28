В мережі показали, як цілодобово ремонтують трасу "Київ-Бориспіль"

17 км траси М-03 "Київ - Харків - Довжанський", які складають маршрут до міжнародного аеропорту "Бориспіль", ремонтують без зупинок та вихідних у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Юрія Голика в Facebook.
Підрядники виконують фрезерування зношеного покриття та влаштування щебенево-мастикового асфальтобетону по лівому проїзду. На правому проїзді асфальтобетонне покриття вже влаштоване, тепер там наносять розмітку.
Проєктом також передбачено встановлення систем вагового контролю Weight-in-Motion з обох напрямків траси і встановлення інтелектуальної автоматизованої системи управління дорожнім рухом, ремонт підземних пішохідних переходів та перевлаштування системи освітлення.
Завершити усі роботи на дорозі планується до 20 серпня.
Як раніше заявив заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, рух оновленим правим проїздом траси "Київ-Бориспіль" вже відкрито. В Україні це дорога з одним із найінтенсивніших трафіків - 85 тисяч автомобілів за добу. Комплексно вона не оновлювалася вже 17 років.