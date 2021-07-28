В мережі показали, як цілодобово ремонтують трасу "Київ-Бориспіль"

Підрядники виконують фрезерування зношеного покриття та влаштування щебенево-мастикового асфальтобетону по лівому проїзду. На правому проїзді асфальтобетонне покриття вже влаштоване, тепер там наносять розмітку.

Проєктом також передбачено встановлення систем вагового контролю Weight-in-Motion з обох напрямків траси і встановлення інтелектуальної автоматизованої системи управління дорожнім рухом, ремонт підземних пішохідних переходів та перевлаштування системи освітлення.

Завершити усі роботи на дорозі планується до 20 серпня.