На автобане Киев-Борисполь установят систему "взвешивания в движении"

При ремонте трассы международного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке между Киевом и Борисполем применяется ряд инновационных решений, среди которых и система "взвешивание-в-движении". Она будет установлена с обеих сторон трассы, чтобы обезопасить дорогу, считающуюся первым украинским автобаном, от преждевременных разрушений из-за перегруженных грузовых автомобилей.

Отмечается, что система взвешивания в движении (Weight-in-Motion (WiM)) является эффективным инструментом для борьбы с перегруженным крупногабаритным транспортом. Она фиксирует без остановки движения вес, скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Вся полученная информация передается в базу данных полиции.

Также при ремонте трассы впервые было проведено цифровое сканирование дорожного полотна при помощи сканера Trimble MX2.

Полученная 3D модель дороги позволила качественно спланировать проведение фрезерования изношенного покрытия и устройство нового полотна.

Дорога после ремонта будет обслуживаться с помощью автоматизированной интеллектуальной системы, которая будет анализировать большой набор данных, начиная от температуры дорожного покрытия, заканчивая наличием пробок в направлении движения и рекомендациями по скоростному режиму.

Автомагистраль-Юг: Восстановление главного автобана страны: начался ремонт скоростной трассы Киев –... Posted by Большое строительство on Thursday, June 24, 2021

Вся эта информация будет выводиться на мониторы, расположенные вдоль трассы.

Общая протяженность участка от метро "Бориспольская" до въезда в город Борисполь составляет 17 км. В настоящее время по всей ширине правой части дороги уже ведется фрезерование покрытия.

Для ускорения ремонта на объекте круглосуточно будут работать шесть асфальтоукладчиков и перегружателей VÖGELE PowerFeeder MT 3000-2.

На трассе будут также отремонтированы два путепровода и подземные пешеходные переходы. Откосы насыпи и обочины укрепят посевом многолетних трав, будет установлено новое барьерное ограждение, опоры освещения, светильники и метеостанции. Путепроводы будут оснащены декоративной подсветкой.

Ремонт участка, после которого дорога станет соответствовать стандартам европейских автобанов, планируется завершить уже в августе.