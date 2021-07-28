ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В сети показали, как круглосуточно ремонтируют трассу "Киев-Борисполь"

Новина українською →
Киев, Среда 28 июля 2021 11:39
В сети показали, как круглосуточно ремонтируют трассу "Киев-Борисполь" Фото: в сети показали, как круглосуточно ремонтируют трассу "Киев-Борисполь" (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

17 км трассы М-03 Киев - Харьков - Должанский, которые составляют маршрут в международный аэропорт "Борисполь", ремонтируют без остановок и выходных в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Юрия Голика в Facebook.

Подрядчики выполняют фрезерование изношенного покрытия и устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона по левому проезду. На правом проезде асфальтобетонное покрытие уже устроено, теперь там наносят разметку.

Проектом также предусмотрена установка систем весового контроля Weight-in-Motion с обоих направлений трассы и установка интеллектуальной автоматизированной системы управления дорожным движением, ремонт подземных пешеходных переходов и переустройство системы освещения.

Киевская область. Трасса Киев - Борисполь. Километр 31. #Велике_Будівництво

Posted by Юрий Голик on Tuesday, July 27, 2021

Завершить все работы на дороге планируется к 20 августа.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, движение обновленным правым проездом трассы "Киев-Борисполь" уже открыто. В Украине это дорога с одним из самых интенсивных трафиков - 85 тысяч автомобилей в сутки. Комплексно она не обновлялась уже 17 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
LITE
День Крещения Киевской Руси: что нельзя делать в этот день, основные приметы
День Крещения Киевской Руси: что нельзя делать в этот день, основные приметы