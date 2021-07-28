В мережі показали, як цілодобово ремонтують трасу "Київ-Бориспіль"

17 км траси М-03 "Київ - Харків - Довжанський", які складають маршрут до міжнародного аеропорту "Бориспіль", ремонтують без зупинок та вихідних у рамках програми Президента Володимира Зеленського " Велике будівництво ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Юрія Голика в Facebook .

Підрядники виконують фрезерування зношеного покриття та влаштування щебенево-мастикового асфальтобетону по лівому проїзду. На правому проїзді асфальтобетонне покриття вже влаштоване, тепер там наносять розмітку.

Проєктом також передбачено встановлення систем вагового контролю Weight-in-Motion з обох напрямків траси і встановлення інтелектуальної автоматизованої системи управління дорожнім рухом, ремонт підземних пішохідних переходів та перевлаштування системи освітлення.

Киевская область. Трасса Киев - Борисполь. Километр 31. #Велике_Будівництво Posted by Юрий Голик on Tuesday, July 27, 2021

Завершити усі роботи на дорозі планується до 20 серпня.