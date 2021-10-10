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В сети показали кладбище самолетов и вертолетов под Запорожьем

Автор: Роман Мирончук

Блогеры из Мелитополя Запорожской области обнаружили заброшенный аэродром, на котором находится много советских самолетов и вертолетов. Кладбище авиатехники находится в 20 километрах от Запорожья.

Об этом сообщает YouTube-канал Full Action.

Изначально блогеры боялись, что там есть какая-то охрана, но огорожа уже давно сломана и на заброшенном месте кроме советской авиатехники никого нет.

Кладбище самолетов и вертолетов (скриншот с видео)

Учебные и военные самолеты вместе с вертолетами стоят прямо в поле. При этом в них даже можно залезть, что блогеры и сделали.

Кладбище самолетов и вертолетов (скриншот с видео)

Местные жители говорят, что до распада СССР с этого аэродрома постоянно взлетали и садились самолеты.

Здесь можно увидеть учебные истребители с красными звездами на крыльях, военные вертолеты, кукурузник, Ан-24 и др.

Кладбище самолетов и вертолетов (скриншот с видео)

Рядом с заброшенной техникой остались остатки казарм. Местные говорят, что часть самолетов перевезли на Кавказ.

По словам блогеров, на этом месте можно было бы сделать отличный музей. Все что для этого нужно - восстановить несколько самолетов, но в этом никто не заинтересован.

Кладбище самолетов и вертолетов (видео: YouTube)

Напомним, в сети показали, как выглядит заброшенное село Чернобыльской зоны, где до катастрофы проживали 950 человек. Оно было основано в 17 веке одним из господ рода Стецких.

Мы также писали о том, что в России на мусорке нашли брошенный танк.

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Запорожская область