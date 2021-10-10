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У мережі показали кладовище літаків і вертольотів під Запоріжжям

Автор: Роман Мирончук

Блогери з Мелітополя Запорізької області виявили покинутий аеродром, на якому знаходиться багато радянських літаків і вертольотів. Кладовище авіатехніки знаходиться в 20 кілометрах від Запоріжжя.

Про це повідомляє YouTube-канал Full Action.

Спочатку блогери боялися, що там є якась охорона, але обгороджування вже давно зламане і на покинутому місці крім радянської авіатехніки нікого немає.

Кладовище літаків і вертольотів (скріншот з відео)

Навчальні та військові літаки разом з вертольотами стоять прямо в полі. При цьому в них навіть можна залізти, що блогери і зробили.

Кладовище літаків і вертольотів (скріншот з відео)

Місцеві жителі кажуть, що до розпаду СРСР з цього аеродрому постійно злітали і сідали літаки.

Тут можна побачити навчальні винищувачі з червоними зірками на крилах, військові вертольоти, кукурузник, Ан-24 та ін.

Кладовище літаків і вертольотів (скріншот з відео)

Поруч з покинутою технікою залишилися залишки казарм. Місцеві кажуть, що частину літаків перевезли на Кавказ.

За словами блогерів, на цьому місці можна було б зробити відмінний музей. Все що для цього потрібно - відновити кілька літаків, але в цьому ніхто не зацікавлений.

Кладовище літаків і вертольотів (відео: YouTube)

Нагадаємо, в мережі показали, як виглядає Покинуте село Чорнобильської зони, де до катастрофи проживали 950 осіб. Воно було засноване в 17 столітті одним з панів роду Стецьких.

Ми також писали про те, що в Росії на смітнику знайшли покинутий танк.

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Запорожская область