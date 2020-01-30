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В сети показали "идеальные" украинские дороги: страшно смотреть (видео)

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 17:37
В сети показали "идеальные" украинские дороги: страшно смотреть (видео)
Состояние украинских дорог показали на видео (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали, в каком состоянии находится дорога в Черкасской области

Дороги Украины находятся в плачевном состоянии. В этом очередной раз убедились водители, которые показали на видео, что по ним ездить совершенно невозможно. В этот раз в видеоролике показали трассу, которая ведет в Драбов Черкасской области.

Видео опубликовали на странице "ДТП Украина" в Facebook. Отметим, что без слез на него смотреть невозможно. На дороге находятся огромные ямы, которые занимают половину проезжей части. Ухабы заполнены водой так, что, вождение автомобиля в таких условиях приравнивается к экстриму.

"До ужаса чудесные, идеальные, замечательные дороги Украины. На этот раз Драбов,Черкасская область", - подписали в сети видеоролик.

Состояние украинских дорог показали на видео (Facebook/ДТП Украина)

Кстати, "Укравтодор" открыл возможность жаловаться на состояние дорог в режиме реального времени при помощи смартфона. Пока система тестируется во Львовской и Днепропетровской областях. Но в дальнейшем должна заработать по всей стране.

В "Укравтодоре" говорят, что смогут оперативнее реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание, в первую очередь, на наиболее проблемных участках дорог.

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