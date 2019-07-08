Укрзализныця бывает разной: в сети показали ужасы и бонусы от перевозчика

Укрзализныця удивила приятным и ужасным сервисом (коллаж: РБК-Украина)

Укрзализныцю поблагодарили за приятные новшества

Укрзализныця, которую постоянно критикуют за грязные туалеты, мокрую постель, капающий с потолка дождь, сквозящие окна зимой и невыносимую жару летом, в этот раз удивила пассажиров приятными бонусами. Но не обошлось и без разочарований. В сети показали, каким разным может быть украинский перевозчик.

Так, пользователь сети Гриша Степанькив поделился впечатлениями от поездки в поезде Херсон - Львов. На снимке видно невероятную антисанитарию в туалете. Раковина, не видевшая мочалки, способна повергнуть в шок даже украинцев, привыкших к подобному сервису. Что уж говорить о иностранцах, которые решатся попутешествовать железными дорогами Украины.

"Укрзализныця не забывает постоянно повышать тарифы на проезд и зарплату своим высшим чиновникам. В частности, у начальника ведомства 33-летнего Евгения Кравцова она достигает 9,5 млн гривен в год. Херсон - Львов, любуемся", - пишет возмущенный пользователь.

Укрзализныця удивила приятным и ужасным сервисом (скрин: facebook.com)

А вот пассажирка поезда Одесса - Харьков была приятно удивлена, когда зашла в купе и увидела на столе воду и салфетки, специально приготовленные для пассажиров. Правда, эти удобства от спонсоров Укрзализныци.

"Укрзализныця бывает разной. Поезд Одесса - Харьков", - написала Ольга Черненко.

Укрзализныця удивила приятным и ужасным сервисом (скрин: facebook.com)

Кроме того, Артем Романюков был приятно удивлен Укрзализныцей, когда компания пошли навстречу ради казалось бы мелочи - утерянной кепки. Но для Артема этот головной убор был особенным - это сувенир с поездки на Ниагарский водопад.

Мужчина был приятно шокирован тем, что к его просьбе отнеслись внимательно и вежливо, выяснили, в каком вагоне он забыл кепку и к вечеру утерянную вещь уже вернули.

"Вроде ничего сверхъестественного, но в моем сознании УЗ - это до сих пор всё же больше про хамство, влажную постель и справочную 009 (или как ее там), бросающую трубку, если ты хоть на секунду замешкался с вопросом. А тут как-то всё так вежливо и человечно. Спасибо", - написал Артем.

Укрзализныця удивила приятным и ужасным сервисом (скрин: facebook.com)

Ранее мы писали, что Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за инцидента с окном в вагоне поезда, которое упало на ребенка. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался небольшой царапиной и испугом.

Напомним, недавно Укрзализныця попала в скандал из-за жутких условий в электричке Львов - Ровно.