ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В сети показали фото "лысеющих" Карпат: нещадная вырубка продолжается

STYLERЖизнь    18.06.2020 - 08:53
В сети показали фото "лысеющих" Карпат: нещадная вырубка продолжается
Карпаты "лысеют" (коллаж РБК-Украина)

В Карпатах продолжается незаконная вырубка лесов

В Карпатах по сей день продолжают рубить лес. Сейчас на последствия вырубки деревьев невозможно смотреть без слез. Горы постоянно лысеют, так как всего за год объемы незаконных вырубок в Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров.

Об этом печальном факте сообщают на странице "Dronarium Украина" в Facebook.

"Наши Карпаты, ну как наши - номинально. Карпаты давно уже осваивают предприимчивые желудки без страха и совести. Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью. Факты таковы, что за один год объемы незаконных вырубок в Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров", - сказано в сообщении под фото.

На страничке опубликовали снимки "лысеющих" Карпат.

В сети показали фото &quot;лысеющих&quot; Карпат: нещадная вырубка продолжаетсяВ сети показали фото &quot;лысеющих&quot; Карпат: нещадная вырубка продолжаетсяВ сети показали фото &quot;лысеющих&quot; Карпат: нещадная вырубка продолжаетсяВ Карпатах продолжают рубить лес (фото: facebook.com/DronariumUkraine)

Отметим, что очень символично то, что снимки опубликовали во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

Напомним, что в конце 2019 Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрен запрет на сплошную вырубку лесов в Карпатах. Но судя по всему, есть люди, для которых закон никакого значения не имеет.

Как мы ранее сообщали, в Карпатах туристы наткнулись на загадочные наскальные рисунки.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Карпаты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь