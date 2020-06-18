У мережі показали фото "лисіючих" Карпат: нещадна вирубка триває

Карпати "лисіють" (колаж РБК-Україна)

У Карпатах триває незаконна вирубка лісів

У Карпатах донині продовжують рубати ліс. Зараз на наслідки вирубки дерев неможливо дивитися без сліз. Гори постійно лисіють, через те, що всього за рік обсяги незаконних вирубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів.

Про це сумний факт повідомляють на сторінці "Dronarium Україна" в Facebook.

"Наші Карпати, ну як наші - номінально. Карпати давно вже освоюють заповзятливі шлунки без страху і совісті. Карпати, які лисіють з неймовірною швидкістю. Факти такі, що за один рік обсяги незаконних вирубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів", - сказано в повідомленні під фото.

На сторінці опублікували знімки "лисіючих" Карпат.

У Карпатах продовжують рубати ліс (фото: facebook.com/DronariumUkraine)

Відзначимо, що дуже символічно те, що знімки опублікували у Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою.

Нагадаємо, що в кінці 2019 Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено заборону на суцільну вирубку лісів у Карпатах. Але судячи з усього, є люди, для яких закон ніякого значення не має.

Як ми раніше повідомляли, у Карпатах туристи натрапили на загадкові наскальні малюнки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова