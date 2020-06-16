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В Карпатах туристы наткнулись на загадочные наскальные рисунки: срочно надо вызвать Дэна Брауна

STYLERЖизнь    16.06.2020 - 22:08
В Карпатах туристы наткнулись на загадочные наскальные рисунки: срочно надо вызвать Дэна Брауна
В Карпатах туристы обнаружили интересные наскальные рисунки (коллаж: РБК-Украина)

В Карпатах туристы нашли наскальные рисунки

Известный горный спасатель, активист и путешественник Василий Фицак вместе с коллегами обнаружил уникальную находку в Карпатах. Речь идет о петроглифах - древних наскальных рисунках.

Фицак рассказал, что находку они обнаружили, когда спускались с полонины Глистовата в Перкалабу не традиционным маршрутом.

"Интересные петроглифы на камнях. Вместе с Владиславом Корсунем и Андреем Брошневским спускались с полонины Глистовата в Перкалабу, несколько не традиционным маршрутом", - написал Василий Фицак на своей странице в Facebook.

Он также в соцсети опубликовал фотографии находки.

В Карпатах туристы наткнулись на загадочные наскальные рисунки: срочно надо вызвать Дэна БраунаВ Карпатах туристы наткнулись на загадочные наскальные рисунки: срочно надо вызвать Дэна БраунаВ Карпатах туристы наткнулись на загадочные наскальные рисунки: срочно надо вызвать Дэна БраунаВ Карпатах туристы наткнулись на загадочные наскальные рисунки: срочно надо вызвать Дэна Брауна

В Карпатах туристы обнаружили интересные наскальные рисунки (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Пользователи сети прокомментировали данные снимки.

  • Класс!
  • Круто!
  • Срочно нужно вызвать Умберто Эко или Дэна Брауна;
  • Стародавняя крестная дорога;
  • Эх, напоминает караимское кладбище при подъеме на Мангуп;
  • Сколько же им лет;
  • Координаты не сохранили?
  • Очень похоже на славянские руны;
  • Интересно, они вообще где-то фиксированные? В научном плане;
  • Не похоже на руны ни германские, ни венгерские, ни болгарские. Как вариант сделано готами потому надписей их рунами дошло очень мало, но имеющиеся также не похожи. Больше всего это похоже на вымышленные так называемые "русские алатырь руны". Подозреваю что это современные произведения с закосом под старину современных ценителей Перуна и Сварога;
  • Это напоминает захоронения. Гробницы... кладбищенские надписи;
  • Думаю, их следует исследовать.

В Карпатах туристы наткнулись на загадочные наскальные рисунки: срочно надо вызвать Дэна БраунаВ Карпатах туристы наткнулись на загадочные наскальные рисунки: срочно надо вызвать Дэна Брауна

Скриншоты с Facebook

Напомним, в Китае нашли самое древнее произведение искусства.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Карпатынаходка
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