У мережі пояснили, як "російські скріпи" програють українським корінням в Хабаровську

Протести в Хабаровську (колаж: РБК-Україна)

У мережі розповіли, чому Україні є справа до протестів в Хабаровську

В російському Хабаровську всі вихідні тривали протести проти Путіна після арешту губернатора Сергія Фургала. При цьому в мережі розповіли, яка українцям є справа до цих акцій в далекому регіоні.

Якщо подивитися на карту 1920 року, якою рівно 100 років, то можна побачити, що територія за 9 тисяч кілометрів від України позначена як "Державна колонія України". Вона більш відома як "Республіка Зелений Клин", повідомляє "Новинарня".

Карта 1920 року (фото: novynarnia.com)

Якихось сто років тому українці Зеленого Клину навіть приймали якісь рішення, щоб вважати Республіку колонією вільної незалежної демократичної України.

Вже тоді в тій Республіці жили близько 300 тисяч українців. Для порівняння: це як населення Херсона, чи Полтави, або Чернігова, або три Слов'янська.

Нова Полтава, Мала Чернігівка, Київка, Львовка - це всі населені пункти під Хабаровськом і Владивостоком. Потім прийшли до влади червоні і почали переслідувати українців Зеленого Клину. Репресії, асиміляція, русифікація зробили свою справу.

Протестувальники можуть не ідентифікувати себе українцями, адже довгий час українцям доводилося приховувати свою ідентичність. Але дух свободи - як "код нації" - нікуди не подівся.

І ось тепер дамо відповідь: а що нам до протестів проти Путіна в Хабаровську? Виявляється, є що. І будь-яке ослаблення ворога йде нам на користь.

Так чому б офіційним особам України не нагадати Кремлю про Зелений Клин? Висловити стурбованість через події в Хабаровську. Застерегти від переслідувань етнічних українців. Вимагати більшої автономії для цілого краю. Десь тролити, десь грати на слабкостях, десь підтримувати протести. Це і є елементи гібридної війни.

Якщо хтось у Росії виступає з гаслами "Москва, пішла геть!" і "Путін засцяв!", то як нам не підтримати таких людей?

Великий репортаж з протестного Хабаровська опублікував на своїй сторінці в Facebook Роберт Хамідуллін. Подивитися відео можна за цим посиланням.

Нагадаємо, в Росії десятки тисяч протестувальників повстали проти Путіна.

Раніше у Донецьку почали знімати російські прапори.