В сети активно обсуждают новое русскоязычное видео Зеленского

Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на русском языке, в котором высказался о ситуации с прекращением вещания трех телеканалов, о кремлевской пропаганде и дезинформации общества усилиями некоторых СМИ в Украине. Также президент развенчал мифы о якобы притеснениях русского языка
Ролик был опубликован 5 февраля на Facebook-странице главы государства, и вызвал горячие обсуждения пользователей сети и массу комментариев.
В описании к своему видео Зеленский сразу отметил, что очень хочет быть четко услышанным именно той частью людей, которая "учитывая различные обстоятельства, относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что если "по телику и на русском", то это непременно правда".
Также президент заранее извинился перед гражданами, которых его новый русскоязычный влог может возмутить.
Видео: Владимир Зеленский записал обращение к украинцам на русском языке
После публикации ролика украинцы в комментариях к посту активно делятся мнениями о таком видеообращении, дискутируют о "языковом вопросе" и его умышленном раздувании некоторыми политическими силами и пропагандистами с целью дестабилизацию ситуации в Украине.
Традиционно, реакция у пользователей сети - неоднозначная, и хотя многим такой "ход" Зеленского пришелся по душе, нашлись и критические комменты.
Напомним, что недавно Владимир Зеленский обратился к Маску после его восхищения великим украинцем.
Ранее сообщалось, что результаты опроса после введения в действие нормы закона о языке в Украине показали, что две трети граждан поддерживают обслуживание на украинском языке.
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