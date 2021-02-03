Закон о языке: две трети граждан поддерживают обслуживание на украинском языке

Фото: митинг в защиту языка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждан устраивает норма об украинском языке в сфере обслуживания

Почти две трети украинцев (61,7%) украинцев поддерживают действующую норму закона об обслуживании на украинском языке. Не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В то же время больше всего норму об обслуживании на украинском поддерживают жители запада и центра (соответственно, 79,4% и 66,2%), меньше всего - жители востока (38,8%, в то время как 55,8% не поддерживают). На юге 49% поддерживают ее, а не поддерживают - 46,2%. На Донбассе поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 27 января до 1 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРИ) опрошено 1205 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Как сообщало, закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят 25 апреля 2019 года. Однако некоторые его нормы, в том числе об использовании государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отсрочкой. В частности, часть норм вступила в силу 16 января 2021 года.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова августе 2020 года, большинство украинцев (73,4%) называют украинский язык родным. Еще 22,0% респондентов - русский, 1,7% - другой, 2,9% не смогли ответить.