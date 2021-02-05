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У мережі активно обговорюють нове російськомовне відео Зеленського

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 19:35
У мережі активно обговорюють нове російськомовне відео Зеленського
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців російською мовою, в якому висловився щодо ситуації з припиненням мовлення трьох телеканалів, про кремлівську пропаганду та дезінформацію суспільства зусиллями деяких ЗМІ в Україні. Також президент розвінчав міфи про нібито утиски російської мови

Ролик був опублікований 5 лютого на Facebook-сторінці глави держави, і викликав гарячі обговорення користувачів мережі та масу коментарів.

В описі до свого відео Зеленський одразу зазначив, що дуже хоче бути чітко почутим саме тією частиною людей, яка "з огляду на різні обставини, ставиться до української мови насторожено та наївно вірить у те, що якщо "по телику й російською", то це неодмінно правда".

Також президент заздалегідь вибачився перед громадянами, яких його новий російськомовний влог може обурити.

Відео: Володимир Зеленський записав звернення до українців російською мовою

Після публікації ролика українці в коментарях до посту активно діляться думками про таке відеозверненні, дискутують про "мовне питання" і його навмисне роздмухування деякими політичними силами та пропагандистами з метою дестабілізацію ситуації в Україні

Традиційно, реакція у користувачів мережі - неоднозначна, і хоча багатьом такий "хід" Зеленського припав до душі, знайшлися і критичні коменти.

  • Як не дивно, але це другий пост президента, який мені сподобався за два роки. Він став на захист української мови - це добре.
  • Те, що вони не мають мізків вивчити мову країни, на території якої живуть, утримуються - це їх проблема. Більш того, якщо навіть поїхати у постсовкові країни - там вже давно забули або зробили вигляд, що забули російську мову, більш того, вони соромляться навіть зізнаватися в тому, що його колись знали. Нехай відвідують курси української мови, якщо хочуть працювати тут.
  • Толково розклав все по поличках
  • Яка різниця якою мовою говорить людина, головне залишатися людиною
  • Чому не кримськотатарською або іншими мовами світу?
  • Краще вже білоруською!
  • Позволь нам самим решать, что читать и смотреть! Дозвольте нам самостійно вирішувати, що читати і переглядати!
  • Вперше згоден з вами пане президент!
  • Яка різниця на якій мові я розмовляю, головне, що у мене в серці і в моїх мізках! Я родилась и выросла на юге Украины! Можно говорить на украинском и продавать свою страну! Не тільки мова єднає людей і не в мові справа!
  • Красень! "Батьку і матері нації" непогано утер носа!
  • Всі по суті, але російською це ту мач...

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський звернувся до Маска після його захоплення великим українцем.

Раніше повідомлялося, що результати опитування після набуття чинності норми закону про мову в Україні показали, що дві третини громадян підтримують обслуговування українською мовою.

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