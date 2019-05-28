Саакашвили возвращается в Украину: сеть взорвалась эмоциями

Саакашвили вернули украинское гражданство
Михаилу Саакашвили вернули гражданство Украины. Президент Владимир Зеленский отменил указ Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.
Сам Саакашвили уже поблагодарил нового президента Украины за возвращение ему гражданства.
"Спасибо президенту Зеленскому. Слава Украине", - написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.
По словам помощницы Саакашвили Дарины Чиж, он прилетает из Варшавы в Борисполь завтра, 29 мая, в 17:15.
Стоит отметить, что Петр Порошенко лишил бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили украинского гражданства в 2017 году.
Возвращение украинского гражданства Саакашвили вызвало бурную реакцию в сети.
Скриншот с Twitter
Кто-то с юмором относится к возвращению Саакашвили, а кто-то даже сделал фотожабы.
Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фотожабы из соцсетей
Напомним, что сеть отреагировала на возвращение Игоря Коломойского в Украину спустя почти два года отсутствия.
Ранее Коломойский в интервью РБК-Украина рассказал о своем видении ближайшего политического будущего при президентстве Владимира Зеленского.