Саакашвили возвращается в Украину: сеть взорвалась эмоциями

Михаилу Саакашвили вернули гражданство Украины. Президент Владимир Зеленский отменил указ Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.

Сам Саакашвили уже поблагодарил нового президента Украины за возвращение ему гражданства.

"Спасибо президенту Зеленскому. Слава Украине", - написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

По словам помощницы Саакашвили Дарины Чиж, он прилетает из Варшавы в Борисполь завтра, 29 мая, в 17:15.

Стоит отметить, что Петр Порошенко лишил бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили украинского гражданства в 2017 году.

Возвращение украинского гражданства Саакашвили вызвало бурную реакцию в сети.

Скриншот с Twitter

"Саакашвили получил гражданство Украины. Снова. Такая традиционная президентская забава. От легкости таких манипуляций Президентами становится откровенно противно. Потому что в цепочке незаконно дали - незаконно забрали, перед "вернули" слово "законно" лепится очень спорно", - написал в Twitter Петр Андрющенко.

Он просто вернул то, что несправедливо было отобрано! Все правильно!

Враг моего врага мой друг! Молодец Зеленский!

Скриншот с Twitter

А Азаров когда приедет?

Прекрасно, его только не хватало;

Зачем? У нас своих реформаторов нет? Пусть едет к себе в Грузию. Там же все сделал супер и его очень ждут и плачут за ним...

Скриншот с Facebook

Разочарована;

Верно. Нам такие смелые люди нужны.

Стесняюсь спросить, а что он в Украине забыл? Пусть едет в свою Грузию. Он там свой, а нам своего цирка хватает.

Кто-то с юмором относится к возвращению Саакашвили, а кто-то даже сделал фотожабы.

Скриншот с Twitter

Скриншот с Twitter

Фотожабы из соцсетей

Напомним, что сеть отреагировала на возвращение Игоря Коломойского в Украину спустя почти два года отсутствия.

Ранее Коломойский в интервью РБК-Украина рассказал о своем видении ближайшего политического будущего при президентстве Владимира Зеленского.