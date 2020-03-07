В сеть "слили" песню участников от России на Евровидение: трек вызвал скандал

Евровидение 2020 пополнилось еще одной песней, правда в этот раз - не официально. На канале международного песенного конкурса опубликован отрывок трека от представителя РФ фрик рейв-группы Little Big. Коллектив представил общественности композицию "Uno".

Вероятно, именно эту зажигательную песню артисты и повезут в Роттердам на Евровидение 2020 уже в мае. Так, трек до этого не появлялся ни в одном из альбомов музыкантов.

Фрагмент композиции длительностью 15 секунд был опубликован на YouTube-канале Евровидение с пометкой "Little Big "UNO" (Official Audio) Eurovision 2020 Russia".

После этого менеджер петербуржской группы выступила с заявлением, в котором не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что песня станет конкурсной. Об этом передают росСМИ.

Она призвала дождаться официального анонса Little Big. Таким образом фанаты артистов так и осталась в недоумении и замешательстве, что спровоцировало скандал.

Между тем после странной "утечки" в сеть трека солистка группы Софья Таюрская в своем Instagram заверила, что "Uno" не имеет никакого отношения к Евровидению

Вокалист российской группы Лесли Рой, который сейчас проживает в США в Нью-Йорке, никак не прокомментировал ситуацию.

Видео: На Евровидение 2020 появилась вероятная песня представителей России группы Little Big

Напомним, что от РФ на Евровидение 2020 поедет скандальная рейв-группа Little Big, известная своими вирусными хитами, в которых обыгрываются стереотипы о населении России и используются нецензурные выражения.

Группа Little Big была основана Ильей Прусикиным в 2013 году в Санкт-Петербурге. Они стали весьма популярны после своего выступления на концерте Die Antwoord. Свой стиль музыки коллектив называет сатиристической арт-коллобарацией. В основе всех клипов и песен музыканты высмеивают стереотипов о русских, за что их очень сильно любят в Европе, а в России считают, что они порочат честь страны.

Как сообщалось, Украину на Евровидение 2020 будет представлять группа GO_A, которая сейчас активно готовит номер для выступлении на конкурсе.