Сестри Кардашьян показали гарячі фото з відпочинку
Кім Кардашьян разом з сестрою Хлої вирушила відпочивати на острова та вже встигла поділитися гарячими фото з пляжу.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профілі сестер Кардашьян.
Кім та Хлої Кардашьян показали фото з відпочинку
Сестри Кардашьян дуже відома родина, яка славиться своєю красою, брендами, розкішними будинками та статками. А ще прихильники люблять слідкувати за їхнім реальним життям, складання луків, відпочинок, особисте життя.
Так, Кім та Хлої є відомими блогерками, за життям яких слідкує весь світ. Тому нові гарячі фото у купальниках стали новим приводом для обговорення сестер. Наразі сестри засмагають на пляжах британських островів Теркс і Кайкос.
Кім Кардашьян показала спокусливі пляжні кадри (фото: instagram.com/kimkardashian)
На світлинах, які жінки виклали у соцмережу Кім постала у купальнику зі зміїним принтом, який доповнила техаським чорним капелюхом. Ймовірно, це той самий, що вона носила під час вихідних на Суперкубку.
Водночас Хлої позувала у золотому купальнику-сітці, який доповнила чорними сонцезахисними окулярами.
"Це не Техас", - підписала фото одна з сестер.
Певно, таким чином сестри хотіли одразу визначити своє місце відпочинку та розповісти, що вибралися вони набагато далі, ніж Техас.
Варто зазначити, що обидві зірки вирушили на відпочинок зі своїми дітьми, і це видно на родинних веселих фотографіях з пляжу.
Хлої Кардашьян показала кадри з пляжу (фото: instagram.com/khloekardashian)
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