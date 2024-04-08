Сестри Кардашьян показали гарячі фото з відпочинку

Кім Кардашьян разом з сестрою Хлої вирушила відпочивати на острова та вже встигла поділитися гарячими фото з пляжу.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профілі сестер Кардашьян.

Кім та Хлої Кардашьян показали фото з відпочинку

Сестри Кардашьян дуже відома родина, яка славиться своєю красою, брендами, розкішними будинками та статками. А ще прихильники люблять слідкувати за їхнім реальним життям, складання луків, відпочинок, особисте життя.

Так, Кім та Хлої є відомими блогерками, за життям яких слідкує весь світ. Тому нові гарячі фото у купальниках стали новим приводом для обговорення сестер. Наразі сестри засмагають на пляжах британських островів Теркс і Кайкос.

Кім Кардашьян показала спокусливі пляжні кадри (фото: instagram.com/kimkardashian)

На світлинах, які жінки виклали у соцмережу Кім постала у купальнику зі зміїним принтом, який доповнила техаським чорним капелюхом. Ймовірно, це той самий, що вона носила під час вихідних на Суперкубку.

Водночас Хлої позувала у золотому купальнику-сітці, який доповнила чорними сонцезахисними окулярами.

"Це не Техас", - підписала фото одна з сестер.

Певно, таким чином сестри хотіли одразу визначити своє місце відпочинку та розповісти, що вибралися вони набагато далі, ніж Техас.

Варто зазначити, що обидві зірки вирушили на відпочинок зі своїми дітьми, і це видно на родинних веселих фотографіях з пляжу.

Хлої Кардашьян показала кадри з пляжу (фото: instagram.com/khloekardashian)



