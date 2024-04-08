ua en ru
Пн, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сестры Кардашьян показали горячие фото с отдыха

Понедельник 08 апреля 2024 16:44
UA EN RU
Сестры Кардашьян показали горячие фото с отдыха Ким и Хлои Кардашьян на отдыхе (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян вместе с сестрой Хлои отправилась отдыхать на острова и уже успела поделиться горячими фотографиями с пляжа.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профили сестер Кардашьян.

Ким и Хлои Кардашьян показали фото с отдыха

Сестры Кардашьян очень известная семья, которая славится своей красотой, брендами, роскошными домами и достатками. А еще поклонники любят следить за их реальной жизнью, создавание луков, отдых, личная жизнь.

Ким и Хлои являются известными блоггерами, за жизнью которых следит весь мир. Потому новые горячие фото в купальниках стали новым поводом для обсуждения сестер. В настоящее время сестры загорают на пляжах британских островов Теркс и Кайкос.

Сестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыха

Ким Кардашьян показала соблазнительные пляжные кадры (фото: instagram.com/kimkardashian)

На фотографиях, которые женщины выложили в соцсеть, Ким предстала в купальнике со змеиным принтом, который дополнила техасской черной шляпой. Вероятно, это то же, что она носила во время выходных на Суперкубке.

В то же время Хлои позировала в золотом купальнике-сетке, который дополнила черными очками.

"Это не Техас", - подписала фото одна из сестер.

Вероятно, таким образом сестры хотели сразу определить свое место отдыха и рассказать, что выбрались они гораздо дальше, чем Техас.

Стоит отметить, что обе звезды отправились на отдых со своими детьми, и это видно на веселых семейных фотографиях с пляжа.

Сестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыхаСестры Кардашьян показали горячие фото с отдыха

Хлои Кардашьян показала кадры с пляжа (фото: instagram.com/khloekardashian)


Раньше мы рассказывали, что Ким Кардашьян показала соблазнительный лук.

Также читайте, как Ким Кардашьян поразила новой прической в белом платье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ким Кардашьян Блоггерша
NEWS
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ