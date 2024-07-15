Сестра Софії Ротару вперше за довгий час про неї заговорила: "Єдине, що можу сказати" (відео)

Де Софія Ротару

Так, під час інтерв'ю Ауріка зазначила, що нічого не хоче розповідати про свою сестру. Втім, багатьох дуже цікавить, де зараз Ротару та чим вона займається.

На тлі повномасштабної віинй РФ проти України виконавиця легендарної пісні "Червона Рута" не з'являється на публіці, не дає концертів та дуже рідко щось "постить" у соцмережах.

І тому Доротюк усе ж спитала, чи підтримує Ауріка стосунки з сестрою. Артистка заявила, що не буде багато розповідати.

"Єдине. що я можу вам сказати, що вона здорова, що у неї все добре. Більше нічого коментувати не буду", - сказала сестра Ротару.

Ба більше, вона відмовилася розповідати, де саме зараз перебуває співачка. Вже після початку повномасштабної війни Ротару публікувала фото зі свого "міста сили" - селища Маршинці в Чернівецькій області.

Допис Ротару (скріншот)

Втім, це було ще влітку 2022 року. Саме тому Доротюк перепитала: "Чи правильно я розумію, що вона зараз не в Україні?".

Але сестра Ротару різко відмовилася розкривати місцеперебування "Хуторянки".

"Я не буду нічого коментувати", - заявила сестра співачки.

Сестри Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Втім, вона усе ж розповіла, що зідзвонюється з артисткою. І на початку повномасштабної війни Ротару також її телефонувала.

"24 (лютого), о четвертій ранку, від вибуху прокинулася. І не могла зрозуміти, що це. Хоча в голові були такі думки. Через декілька хвилин ще було декілька вибухів. І тоді мені стали телефонувати. Мені зателефонувала донька, зателефонувала сестра, друзі стали телефонувати", - пригадала Ауріка.

"І всі кричали: "Війна, війна!". Я не могла в це повірити", - додала вона.