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Сестра Софии Ротару впервые за долгое время о ней заговорила: "Единственное, что могу сказать" (видео)

София и Аурика Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Полина Иваненко

Аурика Ротару, родная сестра "Хуторянки" Софии Ротару, рассказала, общается ли она с ней. Артистка не была многословной.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Алине Доротюк Аурика впервые за долгое время рассказала, все ли хорошо с ее сестрой.

Где София Ротару

Так, во время интервью Аурика отметила, что ничего не хочет рассказывать о своей сестре. Впрочем, многих интересует, где сейчас Ротару и чем она занимается.

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины исполнительница легендарной песни "Червона Рута" не появляется на публике, не дает концертов и очень редко что-то "постит" в соцсетях.

И потому Доротюк все же спросила, поддерживает ли Аурика отношения с сестрой. Артистка заявила, что не будет много рассказывать.

"Единственное, что я могу вам сказать, что она здорова, что у нее все хорошо. Больше ничего комментировать не буду", -- сказала сестра Ротару.

Более того, она отказалась рассказывать, где именно сейчас находится певица. Уже после начала полномасштабной войны Ротару публиковала фото из своего "места силы" - поселка Маршинцы в Черновицкой области.

Пост Ротару (скриншот)

Впрочем, это было летом 2022 года. Именно поэтому Доротюк переспросила: "Правильно ли я понимаю, что она сейчас не в Украине?".

Но сестра Ротару резко отказалась раскрывать местонахождение "Хуторянки".

"Я не буду ничего комментировать", - заявила сестра певицы.

Сестры Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Впрочем, она рассказала, что созванивается с артисткой. И в начале полномасштабной войны Ротару тоже ее звонила.

"24 (февраля), в четыре утра, от взрыва проснулась. И не могла понять, что это. Хотя в голове были такие мысли. Через несколько минут еще было несколько взрывов. И тогда мне стали звонить. Мне позвонила дочь, позвонила сестра, друзья стали звонить", - вспомнила Аурика.

"И все кричали: "Война, война!". Я не могла в это поверить", - добавила она.

 

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