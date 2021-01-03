Сестра Меган Маркл написала книгу: там неприятная правда про жену принца Гарри

Меган Маркл (фото: Instagram.com/meghanmarkle_official)

Сводная сестра Меган Маркл Саманта выпустит книгу мемуаров. Она будет называться "Дневник сестры принцессы Пуши. Часть 1".

По словам Саманты, ее мемуары будут иметь эффект "разорвавшейся бомбы", ведь в книге будет "много неудобной правды" про жену принца Гарри. При этом, говорит она в комментарии The Sun, королевской семье книга понравится.

"Я думаю, что королевской семье книга понравится, и они будут наслаждаться этой историей. Я надеюсь, что они найдут это произведение теплым, забавным, честным и сердечным… Однако я не знаю, будет ли Меган комфортно читать эту книгу. Естественно, что-то ей понравится, а что-то нет. Но людям, которым нечего скрывать, нечего и бояться. В моих мемуарах - исключительно правдивые истории", - заявила 56-летняя женщина.

Добавим, что Саманта - старшая дочь 76-летнего Томаса Маркла. Она всегда активно критиковала Меган, однажды назвав ее "мелкой социальной альпинисткой" и "падкой на рыжеволосых".

Сама же 39-летняя Меган Маркл назвала эти утверждения абсурдными. Кроме того, по словам жены принца Гарри, сводная сестра на самом деле почти не знает ничего о ее личной жизни.

Напомним, королева жестко отомстила принцу Гарри и Меган Маркл.

Ранее Меган Маркл впервые после новости о выкидыше появилась на ТВ и поблагодарила за помощь.