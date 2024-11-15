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"Серце на шматки": Ектор зі сльозами на очах показав розбитий окупантами павільйон "МастерШеф"

Пошкоджений у результаті ракетної атаки павільйон "МастерШеф" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Вчора стало відомо, що внаслідок російського обстрілу 13 листопада отримав значні пошкодження павільйон кулінарної програми "МастерШеф". Відомий шеф-кухар та один із зіркових суддів програми Ектор Хіменес-Браво показав відео, як приміщення виглядає після атаки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його Instagram.

"Чесно. Злий, сумний, пустий", - емоційно відреагував Ектор.

Також він показав декілька кадрів, як через зруйнований вхід заходили учасники програми.

"Цей вхід бачив мене вперше 15 років тому", - згадав шеф-кухар.

Водночас він зазначив, що найголовніше, що на той момент нікого не було у будівлі.

"Я радий, що нікого не було тут. За тиждень ми планували тут знімати кастинг", - поділився Ектор.

"Це дім для багатьох людей", - зі сльозами на очах сказав іменитий шеф-кухар.

 

Зазначимо, що знімальний майданчик знаходиться біля Броварів (Київська область). За тиждень тут планували знімати 15-й сезон "МастерШефа".

Що відомо про програму "МастерШеф"

"МастерШеф" -реаліті-шоу, яке з'явилося на телеекранах у серпні 2011 року на українському телеканалі СТБ.

Шоу засноване на британській серії ВВС MasterChef. Конкурси проходять у будівлі, стилізованій під склад, що включає кухню з тумбами, плитами і всім необхідним обладнанням, за якими змагаються учасники. А також балкон, комору з продуктами, холодильну частину та ресторан, що використовується для різноманітних конкурсів.

У рамках програми змагаються 20 учасників, демонструючи свої кулінарні здібності.

Переможець отримує грошовий приз та право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu.

Судді проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська (фото: instagram.com/masterchefstb)

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