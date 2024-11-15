"Сердце на куски": Эктор со слезами на глазах показал разбитый оккупантами павильон "МастерШеф"

"Честно. Злой, грустный, пустой", - эмоционально отреагировал Эктор.

Также он показал несколько кадров, как через разрушенный вход заходили участники программы.

"Этот вход видел первый раз меня 15 лет назад", - вспомнил шеф-повар.

В то же время он подчеркнул, что самое главное, что на тот момент никого не было в здании.

"Я рад, что никого не было тут. Через неделю мы планировали тут снимать кастинг", - поделился Эктор.

"Это дом для многих людей", - со слезами на глазах сказал именитый шеф-повар.

Отметим, что съемочная площадка находится около Броваров (Киевская область). Через неделю тут планировали снимать 15-й сезон "МастерШефа".

Что известно о программе "МастерШеф"

"МастерШеф" - реалити-шоу, которое появилось на телеэкранах в августе 2011 года на украинском телеканале СТБ.

Шоу основано на британской серии BBC MasterChef. Конкурсы проходят в здании, стилизованном под склад, который включает в себя кухню с тумбами, плитами и всем необходимым оборудованием, за которыми соревнуются участники. А также балкон, кладовую с продуктами, холодильную часть и ресторан, используемый для различных конкурсов.

В рамках программы соревнуются 20 участников, демонстрируя свои кулинарные способности.

Победитель получает денежный приз и право обучаться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Судьи проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская (фото: instagram.com/masterchefstb)