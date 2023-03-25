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"Серце розривається": Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розповіла про проблеми

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Субота 25 березня 2023 14:31
"Серце розривається": Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розповіла про проблеми Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми (instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська танцюристка та хореограф Ілона Гвоздьова поділилася з шанувальниками особистими проблемами. За її словами, через велику завантаженість на роботі танцівниця має йти на серйозні жертви, які стосуються її родини.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Що сказала танцюристка

За її словами, вона що дуже стурбована тим, що не може приділяти усю свою увагу вихованню дітей - доньці Валерії та сину Домініку. Розповідаючи про це, танцівниця не змогла стримати сліз.

"Інколи хочеться вже дочекатися того моменту, коли діти будуть поруч зі мною і я буду не просто через телефон бачити їхні досягнення та результати, чути перші слова, яскраві події, а розділяти їх з ними", - сказала вона.

Також вона зазначила, що дуже вдячна своїм батькам за підтримку, зараз вони дуже їй допомагають.

"Вчора розмовляла з мамою, вона сказала: "Донечка, не хвилюйся, бо я люблю твого синочка ще дужче, ніж любила тебе". Просто моє серце інколи розривається", - поділилася Гвоздьова.

&quot;Серце розривається&quot;: Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розповіла про проблеми&quot;Серце розривається&quot;: Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розповіла про проблемиІлона Гвоздьова розповіла про проблеми (скриншот)

Скоро родина буде знову разом

Ілона зазначила, що зовсім скоро їхня родина подолає усі труднощі та знову зможе насолоджувати проведеним часом разом.

Також знаменитість звинувачує себе, що вона погана мати для своїх дітей.

"Багато хто з вас бачить лише яскраву картинку в інстаграмі, великі проєкти, багато роботи, успіх, визнання. У всього цього є інша сторона - постійна жертва і постійні ваги: сім'я, робота, особисте "я". Війна буде не вічною, вона скінчиться. Сім’я возз'єднається, і всі ми будемо щасливі. Все буде добре, просто бувають часи, коли я дуже себе звинувачую, що я не достатньо хороша мати", - сказала Ілона.

Також Гвоздьова подякувала підписникам за підтримку та пообіцяла, що буде сильною.

&quot;Серце розривається&quot;: Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розповіла про проблеми&quot;Серце розривається&quot;: Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розповіла про проблеми&quot;Серце розривається&quot;: Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розповіла про проблемиІлона Гвоздьова розповіла про проблеми (скриншот)

Раніше Гвоздьова розповідала, що у її родині сталося горе.

Також танцюристка розповідала, як стрес вплинув на її здоров'я.

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семья Илона Гвоздева