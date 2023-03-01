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"Це була неймовірна жінка": у родині Ілони Гвоздьової сталося горе

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Середа 01 березня 2023 16:09
"Це була неймовірна жінка": у родині Ілони Гвоздьової сталося горе У сім'ї Ілони Гвоздьової сталось горе (instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська танцюристка та хореограф Ілона Гвоздьова поділилася сумними новинами. Знаменитість розповіла, що померла близька їй людина.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За словами Гвоздьової, померла бабуся її чоловіка.

"Спочивай з миром наша люба бабуся. У нашій пам'яті ми завжди будемо пам'ятати вас такою усміхненою, доброю і щирою", - поділилася Ілона.

&quot;Це була неймовірна жінка&quot;: у родині Ілони Гвоздьової сталося горе&quot;Це була неймовірна жінка&quot;: у родині Ілони Гвоздьової сталося гореІлона Гвоздьова розповіла, що померла бабуся її чоловіка (скриншот)

Хореограф розповіла, що своїх бабусь вона давно вже втратила. Тому, бабуся чоловіка замінила їй рідних.

"Це була неймовірна жінка, завжди щира усмішка, скільки добра і любові було в її очах, які в неї були золоті руки і найдобріше серце люблячої матері, бабусі і жінки. Завжди будемо пам'ятати вас. Царство небесне. Амінь", - написала вона.

&quot;Це була неймовірна жінка&quot;: у родині Ілони Гвоздьової сталося горе&quot;Це була неймовірна жінка&quot;: у родині Ілони Гвоздьової сталося гореПомерла бабуся чоловіка Ілони Гвоздьової (instagram.com/ilonagvozdeva)

Нещодавно Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка. Вона розповіла, що у нього з'явились серйозні проблеми зі здоров'ям.

Також хореограф розповідала, як стрес вплинув на її здоров'я.

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Илона Гвоздева хореограф