Серце розбите, гаманець порожній: 7 найдорожчих зіркових розлучень

Кевін Костнер та Сінді Сілва

Розлучення актора Кевіна Костнера з його першою дружиною Сінді Сілвою в 1994 році коштувало йому близько 80 мільйонів доларів. Пара була одружена 16 років і мала троє дітей. Виплата була однією з найбільших в Голлівуді на той час, відображаючи успіх Костнера у фільмах, таких як "Танці з вовками" та "Тілоохоронець".

Попри фінансові витрати, кар'єра Костнера продовжувала розвиватися, з кількома успішними фільмами після розлучення. Сілва вибрала більш приватний спосіб життя після розриву, поза світлом Голлівуду.

Білл та Мелінда Гейтс

Розлучення між засновником Microsoft Біллом Гейтсом та його дружиною Меліндою в 2021 році стало не лише одним з найдорожчих в історії, а й одним із найбільш значущих через філантропічну діяльність пари.

Оцінювальна вартість їхнього спільного багатства складає 130 мільярдів доларів, тому сума компенсації, ймовірно, була багатомільярдною, хоча точні цифри залишаються конфіденційними. Розлучення відбулося після 27 років шлюбу, і обидва продовжили спільну роботу в рамках свого фонду.

Важкість розподілу їхнього багатства, що включає численні інвестиції та нерухомість, зробила цей процес ще більш цікавим для публіки. Незважаючи на розрив, вони пообіцяли продовжити спільні благодійні ініціативи.

Білл та Мелінда Гейтс (фото: Вікіпедія)

Аднан та Сорая Хашоггі

Розлучення саудівського торговця зброєю Аднана Хашоггі з його дружиною Сорая у 1974 році було, на той час, найдорожчим у світі, обійшовшись у 874 мільйони доларів. Вартість врегулювання майна відображала розкішний спосіб життя пари, до якого входили яхти, приватні літаки та велика колекція мистецтва.

Розлучення привернуло міжнародну увагу через розтрати пари та суперечливі бізнес-зв'язки Аднана. Сума компенсації була величезною навіть за сьогоднішніми мірками. Незважаючи на розлучення, Аднан залишався важливою фігурою в міжнародних бізнес-колах до своєї смерті.

Берні Екклстоун та Славіца Радіч

Розлучення магната Формули-1 Берні Екклстоуна з його другою дружиною Славіцею Радіч у 2009 році коштувало близько 1,2 мільярда доларів. Цей процес став особливо незвичайним, оскільки Славіца, колишня модель, виплатила Берні з фонду довіри, яким вона володіла.

Розлучення завершило їхній 24-річний шлюб, під час якого пара накопичила величезне багатство, включаючи розкішні маєтки, яхти та інші висококласні активи. Попри щедру компенсацію, Берні продовжував відігравати важливу роль у Формулі-1, зберігаючи статус мільярдера.

Берні Екклстоун та Славіца Радіч (фото: Вікіпедія)

Гаррісон Форд та Мелісса Метісон

Розлучення актора Гаррісона Форда з сценаристкою Мелісою Метісон в 2004 році коштувало йому 85 мільйонів доларів, ставши одним із найдорожчих в Голлівуді на той час. Пара була одружена 21 рік і мала двоє дітей. Метісон, яка написала сценарій для фільму "Е.Т.", отримала частину доходів Форда від фільмів, зроблених під час їхнього шлюбу.

Мел Гібсон та Робін Мур

Розлучення актора та кінорежисера Мела Гібсона з його дружиною Робін Мур у 2011 році коштувало йому близько 425 мільйонів доларів. Пара була одружена 31 рік і мала семеро дітей. Процес розлучення був, за повідомленнями, мирним, і Робін отримала половину статку Мела, який оцінювався в 850 мільйонів доларів.

Багатомільйонні виплати були результатом величезного успіху Гібсона в кіноіндустрії. Попри фінансові втрати, Гібсон продовжував працювати в кінематографії, створюючи та знімаючи нові проекти.

Мел Гібсон та Робін Мур (фото: Вікіпедія)

Мадонна та Гай Річі

Розлучення поп-іконі Мадонни з режисером Гаєм Річі в 2008 році обійшлося їй в 92 мільйони доларів. Пара була одружена вісім років і мала двоє дітей. Річі отримав компенсацію, яка включала грошові кошти та нерухомість, ставши однією з найбільших виплат в історії Великої Британії.

Розлучення було, за повідомленнями, мирним, з обома сторонами, що погодились на спільну опіку над дітьми. Незважаючи на компенсацію, багатство Мадонни залишалося величезним завдяки її музичній кар'єрі та бізнес-підприємствам.