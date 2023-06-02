Невже це повідомлення від інопланетян? Вчені заявили, про дивні сигнали з Чумацького Шляху

Вчені зі всього світу вже не один рік шукають підтвердження існування розумного позаземного життя. Зараз дослідники вирішили перевірити, чи є інопланетяни у центрі Чумацького Шляху, адже звідти приходять сигнали, що повторюються. Можливо представники інших цивілізації так хочуть зв'язатись із землянами.

Що це за радіосигнали з Чумацького шляху

Вчені з американського Корнельського університету вважають, що виявити потенційне позаземне розумне життя можна за допомогою прослуховування радіосигналів, які приходять із центру нашої галактики.

Вчені припускають, що ці радіосигнали можуть стати гарним способом для спілкування на дуже великих відстанях у космосі, оскільки вони виділяються на тлі радіошуму.

Науковці розробили програмне забезпечення, щоб провести аналіз подібних радіосигналів і визначити чи можуть вони мати штучне походження.

Дослідники застосували цю програму на пульсарах, щоби перевірити, чи можна зловити вузькочастотний сигнал. Такі діапазони частот дуже малі, вони становлять приблизно одну десяту частину ширини частот, яку використовують FM-радіостанції.

На думку вчених, прослуховування радіосигналів із центру нашої галактики допоможе визначити чи мають вони штучне походження. Іншими словами, можна буде теоретично виявити існування позаземного розумного життя.

Чи може існувати позаземне життя в Чумацькому Шляху

У центрі Чумацького Шляху є дуже багато зірок. Навколо деяких із них можуть обертатися планети, на яких розвинене розумне життя. Науковці вважають, що інопланетяни можуть надсилати особливі сигнали по всій галактиці, щоб зв'язатись із іншими цивілізаціями.

Для цього вони використовуватимуть вузькочастотні сигнали, які повторюються особливим чином. Відповідно їх можна відрізнити від сигналів інших космічних об'єктів.

Вчені кажуть, що є дуже мала ймовірність того, що така комбінація характеристик у сигналах буде створена, наприклад, пульсаром.

Поки прослуховування космосу не дали результатів. Дослідники планують удосконалити програмне забезпечення і продовжувати шукати сигнали, які відповідають цим критеріям.