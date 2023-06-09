Серце доставили небом. Лікарі зворушили історією порятунку 15-річного Максима

Історія унікального порятунку

У 15-річного Максима з Врадіївки, що на Миколаївщині, проблеми з серцем розпочалися після перенесеного коронавірусу у лютому цього року. У нього медики діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Хвороба - невиліковна. Юнака могла врятувати лише трансплантація.

"Хлопець провів у реанімації місяць. Його життя врятували родичі 40-річної жінки, якій у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні ім. акад. О.І. Ющенка діагностували смерть мозку через розрив аневризми. Саме вони дали згоду на вилучення органів загиблої. Це рішення її сім’ї дало змогу врятувати життя чотирьом людям. Серед них і 15-річний Максим", - пишуть медики.

Інформаційна система виявила сумісність Максима з донором, але перед лікарями постала проблема: донорське серце "живе" лише кілька годин. За цей час його треба транспортувати, підготувати до пересадки та провести саму процедуру.

У 15-річного Максима проблеми з серцем виникли після коронавірусу (фото: Facebook.com/Міністерство охорони здоров'я України)

"Під час війни небо "закрите", тому лікарі проводять виїзні трансплантації. Однак стан хлопчика не давав можливості його транспортувати, і тоді медики прийняли рішення залучити аеромедичну евакуацію", - пояснюють лікарі.

Заради порятунку хлопчика МВС підняли у небо гелікоптер і за годину донорський орган доправили з Вінниці до Інституту серця у Києві.

Донорське серце вперше під час війни доставили небом до реципієнта (фото: Facebook.com/Міністерство охорони здоров'я України)

Померла жінка врятувала життя чотирьом українцям

Поки Максиму пересаджували серце, ще в двох лікарнях проводили трансплантації. У НДСЛ Охматдит пересадили нирку 16-річному Дмитру Дубнику з Полтавщини. А у Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова трансплантували печінку 46-річній киянці та нирку 22-річному чоловіку.

"Всі трансплантації пройшли вдало. Стан всіх пацієнтів наразі стабільний. Світла пам’ять донору і вдячність родині за рішення, яке дало медикам можливість врятувати за один день чотирьох людей", - пишуть лікарі.

Лікарі провели 4 операції з пересадки органів (фото: Facebook.com/Міністерство охорони здоров'я України)