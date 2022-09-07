Серия вспышек на Солнце вызвала магнитные бури и зрелищные Авроры

Так, несколько дней назад сразу несколько выбросов корональной массы (CME) зафиксировал космический корабль ESA Solar Orbiter, когда совершал близкий облет Венеры.

Геомагнитные бури продолжались в течение последних суток, колеблясь между незначительными (G1) и умеренными (G2) уровнями.

Кроме того, сообщения о полярных сияниях (Aurora borealis) продолжают поступать и в средних широтах.

"Виновником" таких явлений является постоянный поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры в сочетании с эффектом Рассела-Макферрона, который возникает в дни равноденствий, отмечается в публикации.

Полярное сияние в канадской провинции Саскатун 4 сентября (фото: twitter.com/WizniakJeff)

Полярное сияние в американской Северной Дакоте 5 сентября (фото: twitter.com/CentralDakSWXC)

Канадцы наблюдают полярное сияние 5 сентября (фото: twitter.com/dmaluk1)

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Сейчас на Солнце возрастает активность в пятне AR3096, которое является только одним из четырех потенциально активных пятен, где могут произойти извержения в ближайшие дни.

По мнению ученых, влияние вызванными вспышками на Солнце геомагнитной бури может продержаться до 8 сентября включительно. Кроме того, умеренная активность может возникнуть на нашей планете 9-10 сентября.

Такую Аврору наблюдали жители Северной Дакоты в США 5 сентября (фото: twitter.com/elanazriel)

Северное сияние на Льюис-энд-Гаррис в Шотландии 5 сентября (фото: twitter.com/GM7PBB)