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Серия вспышек на Солнце вызвала магнитные бури и зрелищные Авроры

Фото: на Солнце фиксируют череду вспышек (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Учеными были зафиксированы в последние дни несколько вспышек на Солнце, которые сопровождались выбросом корональной массы в направлении Земли. Такие облака плазмы приводят к геомагнитным бурям различной интенсивности и провоцируют появление зрелищных полярных сияний.

Об этом передает EarthSky.

Так, несколько дней назад сразу несколько выбросов корональной массы (CME) зафиксировал космический корабль ESA Solar Orbiter, когда совершал близкий облет Венеры.

Геомагнитные бури продолжались в течение последних суток, колеблясь между незначительными (G1) и умеренными (G2) уровнями.

Кроме того, сообщения о полярных сияниях (Aurora borealis) продолжают поступать и в средних широтах.

"Виновником" таких явлений является постоянный поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры в сочетании с эффектом Рассела-Макферрона, который возникает в дни равноденствий, отмечается в публикации.

Полярное сияние в канадской провинции Саскатун 4 сентября (фото: twitter.com/WizniakJeff)

Полярное сияние в американской Северной Дакоте 5 сентября (фото: twitter.com/CentralDakSWXC)

Канадцы наблюдают полярное сияние 5 сентября (фото: twitter.com/dmaluk1)

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Сейчас на Солнце возрастает активность в пятне AR3096, которое является только одним из четырех потенциально активных пятен, где могут произойти извержения в ближайшие дни.

По мнению ученых, влияние вызванными вспышками на Солнце геомагнитной бури может продержаться до 8 сентября включительно. Кроме того, умеренная активность может возникнуть на нашей планете 9-10 сентября.

Такую Аврору наблюдали жители Северной Дакоты в США 5 сентября (фото: twitter.com/elanazriel)

Северное сияние на Льюис-энд-Гаррис в Шотландии 5 сентября (фото: twitter.com/GM7PBB)

Ранее сообщалось, что прибор марсохода Perseverance смог создать воздух на Марсе.

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