Серія спалахів на Сонці викликала магнітні бурі і видовищні Аврори

Так, кілька днів тому відразу кілька викидів корональної маси (CME) зафіксував космічний корабель ESA Solar Orbiter, коли здійснював близький обліт Венери.

Геомагнітні бурі тривали протягом останньої доби, коливаючись між незначними (G1) і помірними (G2) рівнями.

Крім того, повідомлення про полярні сяйва (Aurora borealis) продовжують надходити і в середніх широтах.

"Винуватцем" таких явищ є постійний потік швидкого сонячного вітру з корональної діри в поєднанні з ефектом Рассела-Макферрона, який виникає в дні рівнодень, зазначається в публікації.

Полярне сяйво в канадській провінції Саскатун 4 вересня (фото: twitter.com/WizniakJeff)

Полярне сяйво в американській Північній Дакоті 5 вересня (фото: twitter.com/CentralDakSWXC)

Канадці спостерігають полярне сяйво 5 вересня (фото: twitter.com/dmaluk1)

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Зараз на Сонці зростає активність в плямі AR3096, що є тільки одним з чотирьох потенційно активних плям, де можуть статися виверження найближчими днями.

На думку науковців, вплив викликаними спалахами на Сонці геомагнітної бурі може протриматися до 8 вересня включно. Крім того, помірна активність може виникнути на нашій планеті 9-10 вересня.

Таку Аврору спостерігали жителі Північної Дакоти у США 5 вересня (фото: twitter.com/elanazriel)

Полярне сяйво на Льюїс-енд-Гарріс в Шотландії 5 вересня (фото: twitter.com/GM7PBB)