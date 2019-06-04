В сериале "Чернобыль" использовали локации в Украине: где происходили съемки

Некоторые кадры из нашумевшего сериала "Чернобыль" были сняты на территории Украины. Изначально съемки сериала хотели полностью провести в Украине, но в процессе переговоров планы изменились, так как Литва предложила создателям налоговые скидки.

Основные кадры были сняты в окрестностях Каунаса и Вильнюса, Литва. Большая часть съемок энергоблоков ЧАЭС происходила на Игналинской АЭС, которая была остановлена в 2009 году. Выяснилось, что на Игналинской АЭС были такие же типы реакторов РБМК, как и на Чернобыльской АЭС.

Вместо Припяти в сериале использовались съемки района Фабиенишкес в Вильнюсе. А антураж советских зданий снимался в тех помещениях, которые сохранили свой интерьер в первоначальном виде.

Однако на кадрах сериала засветилась также и столица Украины – Киев. Ряд эпизодов снимался на улице Богдана Хмельницкого, а также в районе от Пушкинской до Владимирской. Кстати, для того, чтобы воссоздать 1986 год в Украине, во время съемок сменили вывески на некоторых учреждениях и магазинах.

К примеру, табличку на здании "Укринформ" поменяли на "Музыкальную школу № 32", а рядом поставили киоск с вывеской "Табак". По улицам, где снимали часть сериала, пустили автомобили и автобусы периода 1980-х годов.

Фото: Съемки сериала про Чернобыль ( "Укринформ")

Напомним, ранее мы писали о том, что режиссер сериала "Чернобыль" сделал откровенное признание об Украине.

А также мы рассказывали о том, что в сериале "Чернобыль" обнаружили досадный киноляп.