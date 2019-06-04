У серіалі "Чорнобиль" використовували локації в Україні: де відбувалися зйомки

Деякі кадри з серіалу "Чорнобиль" були зняті на території України. Спочатку зйомки серіалу повністю хотіли провести в Україні, але в процесі переговорів плани змінилися, так як Литва запропонувала творцям податкові знижки.

Основні кадри були зняті в околицях Каунаса і Вільнюса, Литва. Більша частина зйомок енергоблоків ЧАЕС відбувалася на Ігналінській АЕС, яка була зупинена в 2009 році. З'ясувалося, що на Ігналінській АЕС були такі ж типи реакторів РБМК, як і на Чорнобильській АЕС.

Замість Прип'яті в серіалі використовувалися зйомки району Фабиенишкес у Вільнюсі. А антураж радянських будівель знімався в тих приміщеннях, які зберегли свій інтер'єр в первісному вигляді.

Проте на кадрах серіалу засвітилася також і столиця України – Київ. Ряд епізодів знімався на вулиці Богдана Хмельницького, а також в районі від Пушкінської до Володимирської. До речі, для того, щоб відтворити 1986 рік в Україні, під час зйомок змінили вивіски на деяких закладах та магазинах.

Наприклад, табличку на будинку "Укрінформ" поміняли на "Музичну школу № 32", а поруч поставили кіоск з вивіскою "Тютюн". По вулицях, де знімали частину серіалу, пустили автомобілі і автобуси періоду 1980-х років.

Фото: Зйомки серіалу про Чорнобиль ( "Укрінформ")

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що режисер серіалу "Чорнобиль" зробив відверте зізнання про Україну.

А також ми розповідали про те, що у серіалі "Чорнобиль" виявили прикрий киноляп.