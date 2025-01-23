Сергій Жадан показав нове фото зі служби в ЗСУ: як зараз виглядає музикант-письменник

Сергій Жадан на фронті

Відповідна публікація з'явилася у його блозі, і на фото він разом із побратимом постали у військовому спорядженні. Обидва дивилися в об'єктив серйозним поглядом.

"Сьогодні святкує день народження Жека Турчинов - дивовижний музикант, прекрасна людина, душа компанії, шоу-мен, диск-жокей і нацгвардієць. Жек, з роси та води! Хай родить і колоситься!" - написав Жадан у пості.

У коментарях підписники долучилися до вітань та побажали Євгену міцного здоров'я і здійснення усіх мрій. Також юзери подякували обом за їхню надважливу та складну роботу.

Сергій Жадан і Євген Турчинов (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Що відомо про службу Сергія Жадана у ЗСУ

Влітку минулого року письменник і музикант повідомив, що став військовослужбовцем 13-ї бригади НГУ "Хартія", якою опікувався з самого початку її заснування. Про своє рішення піти на фронт Жадан повідомляв напередодні, навесні 2023 року. Також тоді ж стало відомо, що до "Хартії" разом із ним вступили двоє учасників гурту "Жадан і Собаки" - Євген Турчинов та Олександр Меренчук.

13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" була створена на початку повномасштабної російсько-української війни як добровільний підрозділ. Її війсьькові стояли на захисті Харківщини та були одними з перших, хто вийшов на кордон із Росією під час контрнаступу у вересні 2022 року. Пізніше бригада стояла на захисті Куп'янсько-Лиманського напрямку.

Окрім того, раніше у соцмережах Жадан показував підписникам, як проходив військовий вишкіл.

Сергій Жадан з побратимами (Фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

До слова, Сергій Жадан - 50-річний письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Він є автором популярних романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", а також поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена", "Список кораблів" та інших творів.

Його літературні доробки відзначені численними національними та міжнародними нагородами, перекладені на десятки мов, і це робить автора одним із найвідоміших сучасних українських письменників. Жадан є активним організатором літературного життя у нашій країні, а також учасником мультимедійних та мистецьких програм.

У 2017 році він створив благодійний фонд Сергія Жадана.

Сергій Жадан (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)