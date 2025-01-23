Сергей Жадан показал новое фото со службы в ВСУ: как сейчас выглядит музыкант-писатель

Сергей Жадан на фронте

Соответствующая публикация появилась в его блоге, и на фото он вместе с побратимом предстали в военной форме. Оба смотрели в объектив серьезным взглядом.

"Сегодня празднует день рождения Жека Турчинов - удивительный музыкант, прекрасный человек, душа компании, шоумен, диск-жокей и нацгвардеец. Жек, из росы и воды! Пусть родит и колосится!" - написал Жадан в посте.

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали Евгению крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Также пользователи поблагодарили обеих за их сверхважную и сложную работу.

Сергей Жадан и Евгений Турчинов (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Что известно о службе Сергея Жадана в ВСУ

Летом прошлого года писатель и музыкант сообщил, что стал военнослужащим 13-й бригады НГУ "Хартия", которой занимался с самого начала ее основания. О своем решении пойти на фронт Жадан сообщал накануне, весной 2023 года. Также тогда же стало известно, что в "Хартию" вместе с ним вступили двое участников группы "Жадан и Собаки" - Евгений Турчинов и Александр Меренчук.

13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" была создана в начале полномасштабной российско-украинской войны как добровольное подразделение. Ее военные стояли на защите Харьковщины и были одними из первых, кто вышел на границу с Россией во время контрнаступления в сентябре 2022 года. Позже бригада была на защите Купянско-Лиманского направления.

Кроме того, ранее в соцсетях Жадан показывал подписчикам, как проходил военную подготовку.

Сергей Жадан с побратимами (Фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

К слову, Сергей Жадан - 50-летний писатель, переводчик, общественный деятель, фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма". Он является автором популярных романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", а также поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна", "Список кораблей" и других произведений.

Его литературные работы отмечены многочисленными национальными и международными наградами, переведены на десятки языков, и это делает автора одним из самых известных современных украинских писателей. Жадан является активным организатором литературной жизни в нашей стране, а также участником мультимедийных и художественных программ.

В 2017 году он создал благотворительный фонд Сергея Жадана.

Сергей Жадан (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)