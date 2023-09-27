Сергій Танчинець розлучається з дружиною після 15 років шлюбу

Що відомо про розлучення артиста

За словами Танчинця, за декілька днів він з Ганною мав би святкувати 15 років шлюбу.

Але пара "не дотягнула до цієї дати кілька місяців".

"За ці роки ми пройшли не простий, але чудовий шлях разом, далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюсь, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими і щасливими!", - написав лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" у себе в stories.

Також він підкреслив, що в цій ситуації винних нема. Просто таке, каже виконавець, в житті інколи стається.

Сергій Танчинець повідомив про розлучення (фото: скріншот з nstagram.com/sergii_tanchynets)

"Ми підтримуємо хороші стосунки і залишаємося люблячими батьками для наших двох прекрасних діточок! Р.Р.Ѕ. Дуже прошу утриматись від осуду і віднестись з повагою до нашого вибору!", - додав він, а також повідомив, що коментарів для ЗМІ не буде.

Нагадаємо, Сергій Танчинець та Ганна познайомилися у 2007 році на зйомках першого кліпу гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Сергій Танчинець з дружиною (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Дружина музиканта - сценаристка та режисерка, вона й досі плідно працює з колективом.

Разом вони виховують сина та доньку.

Після початку повномасштабного вторгнення Ганна з дітьми подалася аж до далекої Японії.

В Японії вона працює перекладачем, а її діти - 13-річна Анастасія та 4-річний Лук'ян - відвідують школу та садочок.

Сергій Танчинець з родиною (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)