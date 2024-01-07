Сергій Притула назвав проблему мобілізації та сказав, як це виправити

"Треба з цим щось робити"

За словами волонтера, нині він бачить, що обговорення нового законопроекту щодо мобілізації перетворилося на "хайпову тему, на якій всі намагаються заробити собі якісь бали, скерувати вектори критики". При цьому Притула зазначив, що на тлі цього виникла проблема.

"Глобально, є клопіт, звичайно, в суспільстві з процесами мобілізації. І цей клопіт впирається в те, що почастішали випадки не зовсім шляхетного поводження працівників ТЦК по відношенню до людей, яких мобілізують. І треба з цим щось робити", - пояснив він.

Притула зазначив, що дуже гарно пам'ятає черги добровольців у березні та лютому 2022 року. Тоді люди йшли захищати країну, маючи це за найвищу честь у своєму житті.

Що Притула думає про дії працівників ТЦК (скріншот)

Що робити з мобілізацією

Ведучий не став приховувати, що бачить проблему. Її можливо вирішити, але для цього потрібно змінювати відношення до людей.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас люди й далі йшли захищати країну, потрібно процеси ставити так, щоб служба в армії не виглядала покаранням. Армії потрібне поповнення. Людей, яких мобілізують, їм потрібна повага, це дуже просте слово. Але за ним стоїть багато речей, які треба зробити людині, яку мобілізують", - пояснив Притула.

"Ну тобто вибачте, але коли тебе на вулиці просто пакують в бус, везуть до ТЦК і завтра ти вже їдеш в "учебку"... Повага полягає в тому, що треба дати людині час закрити свої справи, ми всі дорослі люди. Є сім'ї, є діти, є обов'язок батька перед своєю родиною. Дайте людині тиждень", - додав він.

Людям, які отримують повістки, потрібно давати можливість вирішити усі власні проблеми, додав волонтер. Закрити кредити та скласти заповіт, адже це дуже важливо.

"Бо ти йдеш на війну, ти не знаєш, ти повернешся чи ні. На це треба час. Дайте його людям. Слово "гідність" не повинно вивітрюватися тільки тому, що війна. Навпаки воно має бути загостреним", - наголосив Притула.