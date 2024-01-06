В ополонку з головою: як українські зірки відсвяткували Водохреще (фото)

Деякі українські зірки також дотримуються традицій пірнання в ополонку або просто обливається крижаною водою.

Сьогодні, 6 січня, в Україні вперше святкують Водохреще за новою датою. З цієї нагоди проводять богослужіння та освячують воду, а люди занурюються у водойми.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Ектора Хіменеса-Браво, Олександра Педана, Вадима Олійника, Даші Трегубової, Тетяни Песик.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, як вітчизняні селебріті відсвяткували цей день.

Ектор Хіменес-Браво

Канадський шеф-кухар колумбійського походження вже не перший рік вшановує українські традиції і занурюється в ополонку.

Відео процесу він показав у своїх соцмережах, а також поцікавився у прихильників, "хто ще цього року купався".

Олександр Педан

Ще з самого ранку ведучий виклав stories з машини й розповів про мороз на вулиці. Пізніше він показав, як з головою тричі пірнає у крижану річку.

"З повагою до українських традицій, нових і старих українських свят і до українських законів. З Водохрещем вас", - привітав зі святом Олександр.

Олександр Педан (фото: instagram.com/pedanos)

Вадим Олійник

Співак також скупався у крижаній воді та засвітив біля неї свій оголений торс.

"З Водохрещем! Україна переможе", - написав Вадим.

Вадим Олійник (фото: instagram.com/oleynikvadim)

Даша Трегубова

Акторка Даша Трегубова опублікувала світлину з балкону, на якому вона позує у шубі.

Під фото знаменитість привітала фанів з Водохрещем і закликала берегти себе.

"З Водохрещем! Бережіть себе. І пам'ятайте, що від завтра до нас йде похолодання. До -15 в Києві", - зазначила вона.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Тетяна Песик

Зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик з нагоди свята відправилась на службу до церкви.

І з’явилася вона там не з пустими руками, а з дуже символічною річчю - військовим дроном, який принесла освятити.

"Ще один дрон з ваших донатів освячений і їде до ЗСУ. Христос Хрещається!", - написала акторка.

Тетяна Песик (фото: instagram.com/tanet_vip)