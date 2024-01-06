В ополонку з головою: як українські зірки відсвяткували Водохреще (фото)
Сьогодні, 6 січня, в Україні вперше святкують Водохреще за новою датою. З цієї нагоди проводять богослужіння та освячують воду, а люди занурюються у водойми.
Деякі українські зірки також дотримуються традицій пірнання в ополонку або просто обливається крижаною водою.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, як вітчизняні селебріті відсвяткували цей день.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Ектора Хіменеса-Браво, Олександра Педана, Вадима Олійника, Даші Трегубової, Тетяни Песик.
Ектор Хіменес-Браво
Канадський шеф-кухар колумбійського походження вже не перший рік вшановує українські традиції і занурюється в ополонку.
Відео процесу він показав у своїх соцмережах, а також поцікавився у прихильників, "хто ще цього року купався".
Олександр Педан
Ще з самого ранку ведучий виклав stories з машини й розповів про мороз на вулиці. Пізніше він показав, як з головою тричі пірнає у крижану річку.
"З повагою до українських традицій, нових і старих українських свят і до українських законів. З Водохрещем вас", - привітав зі святом Олександр.
Олександр Педан (фото: instagram.com/pedanos)
Вадим Олійник
Співак також скупався у крижаній воді та засвітив біля неї свій оголений торс.
"З Водохрещем! Україна переможе", - написав Вадим.
Вадим Олійник (фото: instagram.com/oleynikvadim)
Даша Трегубова
Акторка Даша Трегубова опублікувала світлину з балкону, на якому вона позує у шубі.
Під фото знаменитість привітала фанів з Водохрещем і закликала берегти себе.
"З Водохрещем! Бережіть себе. І пам'ятайте, що від завтра до нас йде похолодання. До -15 в Києві", - зазначила вона.
Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Тетяна Песик
Зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик з нагоди свята відправилась на службу до церкви.
І з’явилася вона там не з пустими руками, а з дуже символічною річчю - військовим дроном, який принесла освятити.
"Ще один дрон з ваших донатів освячений і їде до ЗСУ. Христос Хрещається!", - написала акторка.
Тетяна Песик (фото: instagram.com/tanet_vip)
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