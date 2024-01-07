Сергей Притула назвал проблему мобилизации и сказал, как это исправить

"Надо с этим что-то делать"

По словам волонтера, сейчас он видит, что обсуждение нового законопроекта по мобилизации превратилось в "хайповую тему, на которой все пытаются заработать себе какие-то баллы, направить векторы критики". При этом Притула отметил, что на этом фоне возникла проблема.

"Глобально, есть беспокойство, конечно, в обществе с процессами мобилизации. И эти беспокойства упираются в то, что участились случаи не совсем благородного поведения работников ТЦК по отношению к людям, которых мобилизуют. И надо с этим что-то делать", - пояснил он.

Притула отметил, что очень хорошо помнит очереди добровольцев в марте и феврале 2022 года. Тогда люди шли защищать страну, считая это самой высокой честью в своей жизни.

Что Притула думает о действиях работников ТЦК (скриншот)

Что делать с мобилизацией

Ведущий не стал скрывать, что видит проблему. Ее можно решить, но для этого нужно изменять отношение к людям.

"Если мы хотим, чтобы у нас люди и дальше шли защищать страну, нужно процессы ставить так, чтобы служба в армии не выглядела наказанием. Армии нужно пополнение. Людей, которых мобилизуют, им нужно уважение, это очень простое слово. Но за ним стоит много вещей, которые нужно сделать человеку, которого мобилизуют", - пояснил Притула.

"Ну то есть простите, но когда тебя на улице просто упаковывают в бус, везут в ТЦК и завтра ты уже едешь в "учебку"... Уважение состоит в том, что нужно дать человеку время закрыть свои дела, мы все взрослые люди. Есть семьи, есть дети, есть долг отца перед своей семьей. Дайте человеку неделю", - добавил он.

Людям, получающим повестки, нужно давать возможность решить все свои проблемы, добавил волонтер. Закрыть кредиты и составить завещание, это очень важно.

"Потому что ты идешь на войну, ты не знаешь, ты вернешься или нет. На это нужно время. Дайте его людям. Слово "достоинство" не должно выветриваться только потому, что война. Наоборот, оно должно быть заостренным", - подчеркнул Притула.