Сергей Михалок впервые нарушил молчание после протестов в Беларуси

Сергей Михалок, лидер "Ляписа Трубецкого" и Brutto, наконец-то откликнулся на призывы белорусов и отреагировал на протесты в стране. 48-летний певец поделился клипом Brutto на песню на белорусском языке "Родны край".

Больше ничего артист не написал на своей странице в Facebook. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на это. Некоторые поклонники обвинили его в том, что он не поддерживает белорусов во время важных событий на его родине.

При этом через несколько часов он сбросил ссылку еще на один клип группы Brutto - "Середні віки".

Вот как прокомментировали это пользователи сети.

Сергей, у вас там на родине людей убивают;

Лучше вообще ничего не пости!! В такое время;

И это вместо публичного заявления хотя бы? Вместо поддержки своему народу, который борется сейчас за "Freedom Belarus". Я не из Беларуси, но мы верили вашим песням в 2011-2012 гг. во время протестов в России. До мурашек, до слез. И что теперь? Вы молчите;

Я табе вораг – мяне не чакай?? Это ответ на все просьбы сказать про восстание в Беларуси?

Он мог бы стать президентом, он мог бы быть в первых рядах протестующих. Но революция - это кровь и смерть. Он достаточно сделал для духа своего народа. Если он скажет хоть слово - его совесть сразу возьмет на себя всю ответственность за потери. Самоорганизовуйтесь, не сдавайтесь, и ваши лидеры выйдут из тени! И отстаньте от Михалка!

Михалок поломался;

Сергей Михалок Вы должны возглавить революцию! Народ ждет Вас! Народ пойдет за Вами! Именно вы достойный кандидат в президенты сейчас! Других нет!

Влюблённый волк уже не хищник. Жена, дети, все дела. С репертуаром только теперь, что делать, останутся только Яблони и Евпатория.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Михалок находится в Одессе, где сегодня, 12 августа, будет развлекать гостей ночного клуба "Ибица".

Ранее появились говорящие фото самой жесткой ночи протестов в Беларуси.